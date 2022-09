Vs Chat Pack: ecco il pacchetto di giochi che permette al pubblico di giocare con gli streamer di Twitch

KevDK Games ha ideato e sta per lanciare sul mercato un nuovo ” modo” di stremmare sulla piattaforma per giocatori più famosa al mondo, Twitch. Stiamo parlando di Vs Chat Pack che si basa essenzialmente sul principio di interazione tra streamer e pubblico.

Vs Chat Pack è infatti un pacchetto di giochi che permette al pubblico di giocare con i proprio beniamini mentre sono in live su Twitch, comprende quattro giochi di genere diversi tutti incentrati sulle interazioni della chat. Gli spettatori potranno interagire ed influenzare il gioco tramite dei comandi specifici nella chat e non sarà necessaria alcuna configurazione, basterà infatti digitare il nome del proprio canale nel gioco da parte delle streamer. Ecco cosa ha dichiarato in merito il creatore del gioco, Casper Friis Farsøe:

Permettere agli spettatori di giocare contro gli streamer mi affascina. Come persona che gioca e guarda gli streaming su Twitch, mi sono chiesto come sarebbe stata l’esperienza combinata. Vs Chat Pack è la mia personale risposta a questa domanda. Quattro giochi diversi che coinvolgono lo streamer e gli spettatori, consentendo nuovi tipi di interazioni tra loro. Non vedo l’ora che streamer e spettatori lo provino.

Insomma, grazie a questo nuovo pacchetto l’esperienza di livestreaming potrebbe essere del tutto rivoluzionata; ma ecco di seguito i giochi inclusi nel pacchetto e le loro descrizioni ufficiali:

Predicting Vs Chat : Un gioco di strategia di previsione – gli Sphere Fighters si affrontano in un’arena, ma chi sarà il migliore? Prima di ogni round, verranno presentati dei combattenti della sfera con statistiche e abilità casuali. Tu e ogni spettatore sceglierete individualmente una Sfera. Si ottengono punti per ogni eliminazione che il combattente della sfera scelto compie e se è l’ultima sfera a rimanere in piedi. Dopo un certo numero di round, chi ha accumulato più punti vince la partita! Tu e fino a 5000 spettatori potete giocare a Pronostico vs Chat.

Running vs Chat : Una corsa infinita in cui gli spettatori creano tutti gli ostacoli: quanto riuscirete a fare e chi sarà a fermarvi? Gli spettatori possono anche collaborare in determinati momenti per creare sorprese speciali per voi. Queste possono rendere la corsa più difficile, quindi tenete d'occhio tutto ciò che i vostri spettatori vi propongono!

Typing Vs Chat : Digita per sopravvivere! In un'apocalisse di zombie, sei assalito da tutti i lati dagli zombie che i tuoi spettatori faranno germogliare. Dovete sparare agli zombie digitando i loro nomi: ogni zombie ha il nome dello spettatore che lo ha generato. Ricordatevi di digitare "ricarica" per ricaricare la pistola quando siete a corto di proiettili. Gli spettatori sono in grado di generare diversi tipi di zombie, quindi fate attenzione!

Drafting With Chat: Cooperate con i vostri spettatori in questo gioco di carte per la costruzione di mazzi. Dieci avversari sempre più difficili vi ostacolano e prima di ogni incontro i vostri spettatori creeranno nuove carte per voi. Rimuovete le vecchie carte del vostro mazzo, disegnatene e inseritene di nuove e vedete se il vostro mazzo è all'altezza della sfida! Ogni carta ha anche il nome dello spettatore che l'ha creata. I vostri spettatori vi copriranno le spalle e vi forniranno carte utili o vi saboteranno il più possibile?

La nuova funzionalità sarà lanciata il prossimo 13 ottobre ed è possibile aggiungere il pacchetto all wish list su Steam a questo indirizzo, restiamo sintonizzati.