Dungeons & Dragons: in arrivo Il tesoro dei draghi di Fizban e L’oscurità oltre Stregolumen

Nel 2023, Wizards of the Coast pubblicherà in italiano Dungeons & Dragons L’oscurità oltre Stregolumen e Il tesoro dei draghi di Fizban. Di recente l’espansione Mostri del Multiverso è arrivata anche in Italia. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

L’oscurità oltre Stregolumen porta gli avventurieri dal Carnevale di Stregolumen a Prismeer, un dominio di gioia della Selva Fatata, ed è progettato per personaggi di livello 1–8. Questo manuale è corredato di una mappa poster che mostra il carnevale da un lato e Prismeer dall’altro. Scoprite una miriade di nuovi draghi e altre creature; apprendete tutto lo scibile sulle tane e sui tesori di ogni tipo di drago e come i tesori concentrino la magia che pervade i draghi e li colleghino alla miriade di mondi del Piano Materiale. Scoprite tutto quello che c’è da sapere sui mostri più iconici di D&D con l’aiuto di Fizban, il vostro consulente esperto di dragonidi.

Sfortunatamente, Wizards of the Coast è una delle tante aziende colpite dai ritardi globali sulle spedizioni. Di conseguenza, l’edizione italiana di Draghi dell’Isola delle Tempeste subirà un leggero ritardo e sarà lanciata sul mercato martedì 18 ottobre, mentre La Maledizione di Strahd uscirà venerdì 25 novembre. Infine, ma non meno importante, Wizards of the Coast ha in programma di localizzare One Dungeons & Dragons in tutte le lingue più parlate dai giocatori. Maggiori informazioni saranno condivise all’avvicinarsi del rilascio, nel 2024. Di seguito una panoramica del gioco da tavolo tramite il sito ufficiale:

Il gioco di ruolo Dungeons & Dragons si basa sulla narrazione ed è ambientato in mondi in cui spade e magia sono all’ordine del giorno. Proprio come i giochi in cui, da bambini, fingevamo di essere qualcun altro, D&D è alimentato dalla fantasia. In questo universo incantato, le possibilità sono infinite.

