The Last of Us Part I: Naughty Dog rilascia un nuovo trailer con i riconoscimenti

The Last of Us Part I sembra non possa fare a meno di essere al centro dell’attenzione, dopo il rilascio del trailer della serie incentrata sul famoso franchise ( trovate il nostro articolo a questo indirizzo) poche ore fa Naughty Dog ha rilasciato un nuovissimo trailer volto a mostrare i riconoscimenti ottenuti dal titolo in questa nuova versione per PS5 ( è in lavorazione anche una versione PC).

Inutile negare che la versione next-gen, pur mantenendo totalmente intatta trama e gameplay, ha presentato al mondo e agli appassionati una grafica stupefacente che, in qualche modo, è stata in grado di rivoluzionare l’esperienza di gioco. Tutto questo è possibile grazie ai ” dettagli” che ora appaiono incredibilmente chiari nelle animazioni o all’IA nemica che ha reso gli scontri ancora più dinamici.Sono state inoltre aggiunte varie funzionalità di accessibilità , inclusa una nuova funzionalità che trasmette il dialogo attraverso il controller DualSense.

Insomma, in molti si aspettavano che ” nulla di nuovo” avrebbe portato The Last of Us Part I rigenerato per PlayStation 5, ma a quanto pare si sbagliavano di grosso e, secondo i pronostici, il titolo cavalcherà l’onda per ancora moltissimo tempo. Restiamo sintonizzati.