I.G.I. Origins: ecco il primo gameplay trailer

Sono trascorsi all’incirca 3 anni dall’annuncio di I.G.I Origins e finalmente il titolo riceve il suo primo gameplay trailer. Il gioco, nel corso del tempo, ha subito una serie di tribolazioni che hanno reso ostico lo sviluppo, come il cambio al motore grafico (ora utilizza Unreal Engine 5); ma adesso finalmente è possibile dare uno sguardo alle dinamiche del gioco attraverso il trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo).

Tuttavia è importante specificare che il trailer è costituito essenzialmente da parti catturate dalla versione pre-alpha del titolo, quindi non solo potrebbe ( anzi quasi sicuramente) subire dei cambiamenti ma la resa grafica non sarà assolutamente questa nel prodotto finale del gioco. Ecco, di seguito, una panoramica del gioco tramite la sua pagina ufficiale su Steam:

Sei Michael King, nome in codice Regent, un ex soldato della SAS, reclutato dall’MI6 per missioni globali segrete per sventare le azioni di un nemico che ha nel mirino una guerra mondiale. Armati di un sofisticato arsenale per deviare, superare in astuzia o annientare i tuoi avversari, decidi il tuo approccio; spionaggio simile a un fantasma o pesanti scontri a fuoco. Azioni contorte sollevano domande sul vero nemico e rafforzano la tua determinazione contro un mondo mutevole e ostile.

Nella pagina YouTube del trailer, Antimatter Games ha assicurato ai giocatori che lo sviluppo di IGI Origins sta procedendo a un buon ritmo e condivideranno maggiori informazioni sul gioco quando sarà più vicino al lancio,I.G.I. Origins uscirà prossimamente su PC e console non ancora specificate. Restiamo sintonizzati.