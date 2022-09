Battlefield 2042: disponibile l’aggiornamento 2.1

Come vi abbiamo detto in precedenza, il nuovo aggiornamento 2.1 per Battlefield: 2042 è disponibile come parte della Stagione 2: Master of Arms su console e PC. Potete trovare le note note complete della patch qui.

La nuova patch Presenta una versione rinnovata di Rinnovamento, aggiungendo nuove coperture e miglioramenti al terreno. Ci sono anche tre nuove armi del Vault per All-Out Warfare: il P90, il GOL Sniper Magnum e l’M1911, insieme al veicolo Polaris RZR. La rielaborazione di Renewal avvicina obiettivi e bandiere, riducendo i tempi di viaggio e consentendo ai giocatori di vedere l’azione prima. Alcune parti della mappa sono ora scomparse e le nuove fortificazioni militari sono distruttibili, conferendo così di più alla sensazione generale. Altri miglioramenti includono la regolazione del bilanciamento per gli elicotteri d’attacco e da trasporto insieme al Nightbird e la riduzione dei casi di latenza di input del mouse. Un nuovo evento è previsto anche per metà ottobre, incentrato sul gameplay solo di fanteria con combattimenti ravvicinati. Maggiori dettagli arriveranno più avanti, ma saranno disponibili anche nuove skin. Di seguito una panoramica del titolo:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.

Battlefield 2042 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.