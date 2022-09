Come vi abbiamo già detto in precedenza, lo sviluppatore ed editore Playwing ha annunciato che il gioco multiplayer gratuito Century: Age of Ashes è disponibile sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5. La versione PlayStation del gioco include anche i contenuti della Stagione 1 – A Shadow Over Skeld. Potete trovare il trailer qui sotto.

Tra i contenuti della Stagione 1 di Century: Age of Ashes ci sono l’aggiunta di una nuova classe, lo Stormraiser, nonché una nuova mappa e una nuova progressione attraverso il Dragon Pass. Il gioco include anche stagioni classificate, eventi live e un evento PvE imminente. I giocatori abbonati a PlayStation Plus riceveranno anche il Dolkuni Lagoon Pack come ricompensa esclusiva e, secondo lo studio, ci saranno più premi per gli abbonati PS Plus durante tutto l’anno. Le versioni PS4 e PS5 di Century: Age of Ashes erano originariamente previste per il rilascio il 19 luglio, ma lo studio ha annunciato un ritardo poche ore prima della data di rilascio originariamente prevista . Lo studio ha dichiarato che il ritardo era dovuto al fatto che le versioni PlayStation avevano bisogno di più tempo prima che potessero essere rilasciate. Di seguito una panoramica tramite la pagina Steam:

Personalizzate il tuo drago, tuffatevi nell’arena e competi per diventare un leggendario Dragoneer. Brucia i tuoi nemici e domina i cieli.

Caratteristiche

Intense battaglie nell’arena : competi in intense battaglie online e tuffati nell’arena da solo o con gli amici e combatti per la tua sopravvivenza.

: competi in intense battaglie online e tuffati nell’arena da solo o con gli amici e combatti per la tua sopravvivenza. Scegliete la vostra classe: sperimenta diversi stili di gioco con tre classi uniche, ognuna con le proprie abilità. Proteggiti e disorienta come il Wind guard, segui e distruggi come il Marauder, o furtivi e intrappola come il Phantom.

Century: Age of Ashes è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Le versioni per PlayStation 5 e PlayStation 4 usciranno il26 settembre. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.