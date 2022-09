Slime Rancher 2: vendute 300.000 copie

Slime Rancher 2 è stato oggetto di attenzione da parte di molti sin dalla sua presentazione l’anno scorso, e non è una sorpresa vedere che ciò si è tradotto in vendite solide per il gioco sin da subito. Recentemente è stato lanciato in accesso anticipato e in meno di sei ore dall’uscita ha già venduto oltre 100.000 copie. Come prevedibile, ha superato un’altra pietra miliare delle vendite.

Su Twitter, il direttore del gioco e cofondatore e CEO di Monomi Park, Nick Popovich, ha rivelato che Slime Rancher 2 ha superato le 300.000 copie vendute su tutte le piattaforme dal lancio. Il titolo sandbox di simulazione di vita in prima persona ha attualmente una valutazione positiva del 95% su Steam, sulla base di oltre 6.000 recensioni degli utenti.

È interessante notare che Popovich sottolinea anche che Slime Rancher 2, che ha avuto un immediato successo commerciale e di critica, è stato sviluppato con “zero” crunch, con Monomi Park che ha anche “offerto benefit di alto livello e PTO illimitati” ai dipendenti.

Slime Rancher 2 è disponibile in accesso anticipato su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. È disponibile anche tramite Game Pass.

Wow! In just a few days Slime Rancher 2 has sold more than 300k copies, and reached #1 on Steam, w/a 95% positive score across over 6k reviews!

Most importantly, this was all achieved with ZERO crunch, while offering top tier benefits and unlimited PTO to our team ❤️

Thank you! pic.twitter.com/PlYK78IzK5

— Nick Popovich (@NickPopovich) September 26, 2022