A Plague Tale Requiem: ecco il nuovo Story Trailer

A Plague Tale: Requiem, il seguito dell’acclamato A Plague Tale: Innocence di Asobo Studio e Focus Entertainment, ha appena svelato ulteriori elementi narrativi in un nuovo Story Trailer. In arrivo il 18 ottobre su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e in versione Cloud su Nintendo Switch, l’atteso gioco d’avventura rivela questo emozionante video incentrato sulla storia. Ecco alcuni dettagli sulla trama:

Quando Amicia e Hugo partono alla ricerca di un’isola misteriosa nella speranza di porre fine alla maledizione che scorre nel sangue di Hugo, si trovano a dover fare affidamento sull’aiuto delle persone che incontrano. Camminando in territorio straniero, è improbabile che i giovani De Runes ce la facciano da soli… ma quanta fiducia possono riporre negli sconosciuti? La risposta sembra incerta quanto l’isola è bella e terrificante.



I giocatori di PC possono anche prepararsi a un viaggio visivo mozzafiato, realizzato grazie a NVIDIA RTX, la piattaforma più avanzata per il ray-tracing e le tecnologie AI. A Plague Tale: Requiem sarà lanciato con la tecnologia all’avanguardia DLSS 3 di NVIDIA, che incrementa enormemente le prestazioni. Sarà supportata anche il DLSS 2. Guarda un primo sguardo di A Plague Tale: Requiem RTX ON, che sublima i raggi di sole della nuova ambientazione mediterranea e il caratteristico contrasto tra luce e buio del gioco. Restate sintonizzati per altri filmati di gioco in RTX ON.

A Plague Tale: Requiem uscirà il 18 ottobre su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e in versione Cloud su Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile anche al day one con Xbox Game Pass per console, PC e cloud.