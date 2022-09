Far Cry 6 potrebbe ricevere un Game of the Year Edition: ecco i dettagli

Far Cry 6 forse non ha incendiato il mondo, ma se tutto ciò che cercavate dallo sparatutto in prima persona open world era più del roboante divertimento sandbox che Far Cry ha sempre saputo offrire, è probabile che non siate usciti delusi dal gioco. È interessante notare che Ubisoft potrebbe pianificare un aggiornamento significativo per il gioco nel prossimo futuro.

@ALumia_Italia, una pagina Twitter che segue abitualmente il backend di Xbox e gli aggiornamenti che vi vengono apportati, sembra aver scoperto sui server del platform file relativi a un Far Cry 6 “Game of the Year Upgrade Pass”.

L’immagine di per sé è un’immagine commerciale, quindi non ci sono molte informazioni da ricavare, ma sembra che possa arrivare con una nuova espansione o forse un contenuto più piccolo in aggiunta a tutti i contenuti che sono già stati lanciati per lo sparatutto. Come si evince dall’immagine, l’Upgrade Pass comprenderà un’espansione, un season pass e qualcosa chiamato ultimate pack.

Ubisoft non ha ancora annunciato ufficialmente nulla di tutto ciò, ma non sarebbe affatto sorprendente se si trattasse di una rivelazione imminente. Far Cry 6 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.