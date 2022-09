Tower of Fantasy: presentata Cobalt-B e inizio evento a tempo in attesa di “Vera”

Tower of Fantasy presenta un nuovo personaggio, Cobalt-B, e da inizio ad un evento a tempo in vista dell’aggiornamento globale “Vera”.

Cobalt-B e la sua fidata Flaming Revolver sono dunque in arrivo il 6 ottobre in Tower of Fantasy, MMORPG per PC e mobile di Perfect World e Level Infinite. Ingegnere meccanico del team di sviluppo delle armi Hykros, Cobalt-B ha un istinto innato per la creazione di armi altamente efficaci che testa su ignari seguaci Hyena

Qui sotto potete vedere il video con Cobalt-B in azione

Fino al 12 ottobre, il “Vera Orienteering Limited-Timed Event” darà ai giocatori l’opportunità di ottenere ricompense completando una serie di sfide incentrate su tre diversi elementi di gameplay. Queste sfide saranno sbloccate gradualmente da oggi al 12 ottobre.

Per maggiori informazioni sul “Vera Orienteering Limited-Timed Event” potete visitare la sezione Eventi sul sito ufficiale.

Qui sotto il video dell’aggiornamento Vera.

Descrizione di Vera:

Vera è il nome della nuova area a tema cyberpunk in arrivo nel gioco, portando con sé nuove ambientazioni, cavalcature, mostri, armi e molto altro. Il Desert Gobby costituisce l’area principale dell’espansione, una regione selvaggia e irradiata, con l’hub cyberpunk di Mirroria nel cuore del deserto. I giocatori di Tower of Fantasy saranno entusiasti di trovare nuove missioni, raid e boss leggendari che potranno affrontare con i loro amici e le loro crew che porteranno nuove missioni, eventi e favolose ricompense.

L’area di Vera era sotto la giurisdizione del Settimo Distretto di Helgaard prima di Cataclysm, e ha perso i contatti con il Piano principale dopo Cataclysm. L’ambiente è dominato dal deserto Gobby e il clima generale è caldo e secco. A causa del fallimento della sua “Vera Phantom Tower” locale (un ripetitore di energia) dopo il Cataclysm, la sua dimensione spazio-temporale non può essere calibrata sul Piano principale, né può ottenere una fornitura stabile di energia. L’intensità delle radiazioni di energia nell’area sta gradualmente diminuendo, ad eccezione di alcune aree fortemente inquinate. Sebbene la maggior parte dell’ambiente di superficie sia utilizzabile per le attività umane, la maggior parte degli abitanti di Vera vive nella “Mirroria”.