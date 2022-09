ROCCAT: ecco la tastiera Vulcan II MAX e le cuffie Syn MAX Air

Vulcan II Max È arrivata la tastiera più bella mai realizzata da ROCCAT. Gioiello di ogni PC gamer, la Vulcan II Max cattura l’attenzione con le sue linee eleganti, il plate in alluminio e il poggia-polsi traslucido illuminato. Vulcan II Max è dotata degli esclusivi switch ottico-meccanici TITAN II di ROCCAT, che offrono un feeling meccanico fluido, un’attuazione rapidissima e una durata incredibile con un ciclo di vita di 100 milioni di clic, garantendo un vantaggio competitivo in ogni match. Oltre alla velocità di attuazione e alle prestazioni sopra la media, i nuovi switch TITAN II di ROCCAT sono compatibili con molti keycaps di terze parti con montaggio a croce per personalizzarne ulteriormente il look. La Vulcan II Max di ROCCAT è anche la seconda tastiera da gaming al mondo a debuttare con gli smart keys Dual-LED, preceduta solo dalla sorella Vulcan II Mini. Vulcan II Max è dotata di 24 tasti smart multifunzione con un secondo LED dedicato che indica quando le funzioni secondarie sono attive. Inoltre, i giocatori di PC possono utilizzare la tecnologia di duplicazione dei tasti Easy-Shift[+]™ di ROCCAT per sbloccare una funzione secondaria, offrendo così illimitate personalizzazioni. Con 4 MB di memoria integrata, i PC gamer possono salvare e avere sempre a portata di mano le loro impostazioni di illuminazione RGB personalizzate, potendo salvare fino a quattro profili di illuminazione, riassegnazione dei tasti e altro ancora, direttamente sulla Vulcan II Max. Tornano anche altri elementi molto apprezzati dalla community, come il plate in alluminio anodizzato per migliorare l’integrità strutturale e i controlli multimediali dedicati. Il nuovo poggia-polsi morbido e traslucido fa da sfondo alla tecnologia di illuminazione AIMO di ROCCAT, per un’illuminazione vivida e vibrante. AIMO si sincronizza con altri prodotti compatibili per creare coinvolgenti giochi di luce. Per un’illuminazione RGB ottimale, gli utenti ROCCAT possono combinare la tastiera Vulcan II Max con il mouse wireless Kone XP Air, il più apprezzato dell’azienda, e con le nuovissime cuffie wireless Syn Max Air. Tutti e tre sono compatibili con AIMO e daranno vita a un’affascinante esperienza di illuminazione RGB sincronizzata su tutte e tre le periferiche.