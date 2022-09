Alfred Hitchcock Vertigo: trailer di lancio su console

Come da programma, da oggi 27 settembre Alfred Hitchcock Vertigo arriva su console. Dopo il suo debutto su PC lo scorso dicembre, l’avventura sviluppata da Pendulo Studios è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per questo, il publisher Microids ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Ed Miller, di professione scrittore, esce indenne da un incidente che lo vede precipitare nel canyon di Brody, in California. Tra i resti dell’auto non si trova traccia di nessun’altra persona, sebbene Ed affermi che stesse viaggiando con moglie e figlia al seguito. Rimasto traumatizzato dall’evento, lo scrittore inizia a soffrire di forti crisi di vertigini. Ed entra così in terapia per curarsi, tentando al tempo stesso di scoprire quello che è realmente accaduto nel tragico giorno dell’incidente…

Preparati per un’indagine sconvolgente nel cuore della mente umana… a volte la verità è peggiore della pazzia!

Caratteristiche:

Una storia inedita sull’ossessione, la manipolazione e la follia, ispirata al capolavoro di Alfred Hitchcock, Vertigo (La donna che visse due volte).

Vivi una forte esperienza narrativa che rende omaggio alle tecniche visive e di scrittura tipiche del thriller.

Indaga attraverso il punto di vista di tre personaggi, ognuno con una storia diversa da raccontare.

Esplora gli eventi attraverso dei flashback e impara a distinguere la realtà dai falsi ricordi.

Un gioco sviluppato dal premiato studio di giochi d’avventura Pendulo Studios.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio su console di Alfred Hitchcock Vertigo.