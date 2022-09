Netflix ha annunciato il proprio studio interno per lo sviluppo dei videogiochi

Netflix ha fatto capire i suoi piani per espandere la propria presenza nel settore dei videogiochi e negli ultimi due anni ha compiuto passi decisi in tal senso, dal lancio della piattaforma Netflix Games come parte dell’abbonamento regolare, all’acquisizione di Night School Studio, sviluppatore di Oxenfree (gioco disponibile da ieri 26 settembre per gli abbonati al servizio). Ora l’azienda ha compiuto un altro significativo passo avanti.

L’azienda di Los Gatos ha infatti annunciato la creazione di un proprio studio interno di sviluppo di videogiochi (in precedenza la società aveva chiarito di non avere intenzione di procedere ad acquisizioni come hanno fatto molti altri operatori del settore). Lo studio avrà sede a Helsinki, in Finlandia, e sarà guidato dall’ex vicepresidente di Zynga, Marko Lastikka.

Netflix afferma di aver scelto Helsinki come sede dello studio perché è “la patria di alcuni dei migliori talenti videoludici del mondo”. Anche un altro studio di proprietà di Netflix, Next Games, ha sede a Helsinki.

Amir Rahimi, vicepresidente degli studi di giochi di Netflix, afferma:

“Questo è un altro passo nella nostra visione di costruire uno studio di giochi di livello mondiale che porterà una varietà di giochi originali deliziosi e profondamente coinvolgenti – senza pubblicità e senza acquisti in-app – alle nostre centinaia di milioni di membri in tutto il mondo”

E conclude: