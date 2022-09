Life is Strange Arcadia Bay Collection: trailer di lancio su Switch

Da oggi 27 settembre Life is Strange Arcadia Bay Collection è disponibile su Nintendo Switch, ed è stato dunque pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia, e che mostra anche un introduzione animata.

Ricordiamo che questa raccolta comprende due giochi completi (il primo Life is Strange e Before The Storm) e con grafica dei personaggi e degli ambienti rimasterizzata e ottimizzata per Nintendo Switch insieme ad animazioni dei personaggi migliorate usando il motion capture facciale completo.

Caratteristiche:

Max e Chloe

Riavvolgete il tempo insieme a Max Caulfield e scopri i segreti di Arcadia Bay insieme a Chloe Price. Incontrate un indimenticabile cast di personaggi nel corso di due storie avvincenti.

Tornate ad Arcadia Bay

Illuminata dal suo iconico faro, questa piccola cittadina sulla costa dell’Oregon ha visto la sua buona dose di misteri. La sparizione di Rachel Amber, un governo corrotto, dei segreti di famiglia, uno spaventoso incendio forestale e una tempesta sovrannaturale. Nei panni di Max e Chloe, le tue scelte determineranno il passato, il presente e il futuro di Arcadia Bay.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio per Life is Strange Arcadia Bay Collection, disponibile da oggi 27 settembre su Nintendo Switch.