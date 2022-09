Assassin’s Creed: nuovi contenuti gratuiti per Valhalla e una mostra digital art per il 15esimo anniversario della serie

Ubisoft ha fatto uscire un aggiornamento gratuito per Assassin’s Creed Valhalla: comprende una nuova attività, la seconda e ultima parte di Tombe dei Caduti e una nuova opzione, la forgiatura delle rune.

In occasione del 15° anniversario del brand, sono disponibili ricompense speciali in game gratuite per tutti i giocatori. Ulteriori contenuti gratuiti per Assassin’s Creed Valhalla saranno disponibili in ottobre con l’Oskoreia Festival e prima della fine dell’anno con The Last Chapter.

Inoltre, da oggi potrai vedere le opere che differenti artisti hanno realizzato in tutto il mondo per festeggiare il franchise con una mostra disponibile sul sito di Assassin’s Creed.

Oggi 27 settembre arriva un aggiornamento con nuovi contenuti gratuiti per Assassin’s Creed Valhalla:

· La forgiatura delle rune può essere costruita nel proprio accampamento una volta raggiunto il Livello 4. Con la forgia potrete convertire i perk delle vostre attrezzature in nuove rune in cambio di argento.

· Potete giocare la parte conclusiva di Tombe dei Caduti. Scoprite la via attraverso tre misteriose tombe protette da antichi trabocchetti e complessi rompicapo. Solo i più decisi avventurieri scopriranno i segreti sepolti da un’antica civiltà. Sparse in tutta l’Inghilterra, queste tre tombe sono disponibili sbloccando Ravensthorpe, l’accampamento.

· Inoltre, per festeggiare i 15 anni del franchise, sono disponibili ricompense in-game speciali via Ubisoft Connect. Divertitevi con il pack villaggio AC15 e decora la vostra pelle con il tattoo set AC15.

Ulteriori contenuti gratuiti saranno disponibili per Assassin’s Creed Valhalla per la fine dell’anno: L’Oskoreia Festival si svolgerà dal 20 ottobre al 10 novembre; potrete partecipare alla Wild Hunt difendendo l’accampamento da pericolosi spiriti che metteranno a dura prova la forza del Clan del Corvo. Il festival offre attività, missioni e molte nuove ricompense. Più avanti nel corso dell’anno arriveranno nuovi contenuti come l’avventura The Last Chapter.

Sin dal lancio del primo gioco Assassin’s Creed, 15 anni fa, il franchise di Assassin’s Creed ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo, rendendo il brand una delle serie più di successo nella storia dei videogiochi. Riconosciuto per il ricco e coinvolgente storytelling, Assassin’s Creed trascende i videogiochi arrivando in molti altri media dell’intrattenimento. Per proseguire i festeggiamenti del 15° anno di vita, Assassin’s Creed ha collaborato con artisti di tutto il mondo che hanno condiviso la loro visione dell’iconico franchise con opere uniche, creazioni che puoi trovare sul sito internet dedicato. Lista degli artisti:

