Tunic è ora disponibile per PlayStation e Switch

Tunic è un gioco indie d’azione ed avventura rilasciato a marzo 2022 per Microsoft Windows e macOS, su Xbox Series X/S e Xbox One ( trovate la nostra recensione a questo indirizzo); l’esclusiva si è conclusa ed oggi finalmente sbarca su console Sony e Nintendo.

In Tunic si vestiranno i panni di una coraggiosa volpe in esplorazione presso una terra straniera piena zeppa di pericoli e misteri, sarà compito del giocatore sventare il male e svelare ogni segreto. Il gioco è disponibile in diverse lingue:inglese, bulgaro, francese canadese, ceco, danese, tedesco, greco, spagnolo, finlandese, francese, ungherese, italiano, giapponese, coreano, spagnolo (America Latina), olandese, norvegese, polacco, portoghese brasiliano, portoghese, rumeno, russo, cinese semplificato, svedese, cinese tradizionale, turco e ucraino. Una particolare attenzione va inoltre alla colonna sonora a cura del compositore Lifeformed (Dustforce), che accompagnerà le azioni del gioco con un ritmo calzante e coinvolgente, perfettamente in linea con le dinamiche del gioco.

Tunic è quindi disponibile a partire da oggi per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch al prezzo di 29,99EUR per Playstation e 27,99EUR per Nintendo Switch, restiamo sintonizzati sulla questione.