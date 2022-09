Lucca Comics: durante la manifestazione una serie di eventi tutti dedicati a One Piece

Lucca Comics & Games è uno degli eventi più attesi dell’anno dagli appassionati del settore; ogni anno presenta una serie di esclusive e di eventi e quest’anno non sarà di certo da meno. La manifestazione sarà infatti caratterizzato da una serie di eventi a tema One Piece, oltre alla prima del film One Piece Film: Red ( sarà presente anche il regista Gorō Taniguchi) sabato 29 ottobre, ogni giorno ci saranno iniziative dedicate al famoso franchise. A prendere parola in merito è Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games, che dichiara quanto segue:

Tutto quello che ruota attorno a One Piece, ma in particolare all’anteprima di One Piece Film: RED, ha a che fare con la speranza, HOPE, il tema dell’edizione 2022. La speranza in un futuro migliore, la speranza nel prossimo, la speranza di ritrovarsi insieme ad altri fan come noi, tutti nello stesso luogo, a celebrare le stesse passioni, per condividere momenti ed esperienze con entusiasmo e grande senso di gratitudine, uno dei cinque valori fondanti di Lucca Comics & Games. Quei valori che le community, più di chiunque altro, riescono ad apprezzare e amplificare. È con questo spirito che siamo onorati di ospitare nel nostro programma culturale non solo l’anteprima, non solo i grandissimi ospiti internazionali, ma soprattutto le iniziative e i fan di One Piece che certamente renderanno unica questa annata.



Vediamo dunque nello specifico quali saranno gli eventi che caratterizzeranno questa speciale edizione della fiera:

28 ottobre: grazie ad una collaborazione con Crunchyroll verranno trasmessi 3 episodi speciali di One Piece dedicati a Luffy, Uta e Shanks. Alle 19:30 appuntamento in una location speciale dove sarà possibile assistere ad uno spettacolo di suoni e luci: UTA live from Budokan night projection.

grazie ad una collaborazione con Crunchyroll verranno trasmessi 3 episodi speciali di One Piece dedicati a Luffy, Uta e Shanks. Alle 19:30 appuntamento in una location speciale dove sarà possibile assistere ad uno spettacolo di suoni e luci: UTA live from Budokan night projection. 29 ottobre : premiere italiana del film One Piece Film: Red ( Cinema Astra, Piazza del Giglio). Il film verrà trasmesso in lingua originale con i sottotitoli e in sala saranno presenti: Goro Taniguchi: Regista; Masayuki Sato: Direttore delle Animazioni e Character Designer; Hiroaki Shibata: Produttore. L’evento sarà incluso di Red Carpet sul quale sfileranno i protagonisti giapponesi ed italiani ed ha inizio alle 15:00 ( il costo del biglietto per la Premiere è incluso nel biglietto per la fiera).

: premiere italiana del film One Piece Film: Red ( Cinema Astra, Piazza del Giglio). Il film verrà trasmesso in lingua originale con i sottotitoli e in sala saranno presenti: Goro Taniguchi: Regista; Masayuki Sato: Direttore delle Animazioni e Character Designer; Hiroaki Shibata: Produttore. L’evento sarà incluso di Red Carpet sul quale sfileranno i protagonisti giapponesi ed italiani ed ha inizio alle 15:00 ( il costo del biglietto per la Premiere è incluso nel biglietto per la fiera). 30 ottobre: Intervista con Taniguchi san al Teatro del Giglio. Sarà inoltre organizzato presso il Balloon di Luffy che sarà di guardia alle mura della città di Lucca, il più grande Karaoke a tema.L’evento inizia alle 14,30 e conterà la presenza di Emanuela Pacotto. Evento autografi di Taniguchi san e Sato san allo stand One Piece Film: Red. L’evento sarà una sessione di 45 minuti. Gli autografi saranno firmati su uno speciale shikishi preaparato da Toei Animation su un disegno di Sato san. ( l’orario dell’evento sarà svelato in un secondo momento)

La caccia al tesoro

Un ulteriore e particolare evento ( oltre a quelli giornalieri a tema come il photo boot allo stand di One Piece) è la caccia al tesoro dedicata all’evento. Ogni giorno verrà consegnata una mappa di Lucca Comics & Games brandizzata One Piece Film: Red x Lucca Comics & Games 2022, dove i fan potranno trovare un membro della Ciurma di Cappello di Paglia + special guests; i partecipanti si dovranno poi recare ad ogni stand partecipante e ricevere un particolare timbro sulla mappa; una volta terminato dovranno postare su IG una foto del poster cinematografico One Piece Film: Red che si troverà su un lato dello stand One Piece Film: Red per ricevere una redemption esclusiva!

Per coloro che completeranno la caccia al tesoro ci sono in serbo moltissimi premi e gadget a tema ed in più parteciperanno ogni giorno all’estrazione di 3 mega bag con prodotti di One Piece dal valore superiore a 300 euro.

Insomma le iniziative per quest’anno sono davvero tantissime; per restare sintonizzati e non perdere nemmeno nessuna delle novità che l’organizzazione ha in serbo per i fan basta iscriversi alla newsletter ufficiale a questo indirizzo; restiamo quindi sintonizzati! Nel frattempo però, lo sapevate che Tunic è ora disponibile per PlayStation e Nintendo Switch? Qui il nostro articolo dedicato.