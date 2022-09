Good Game Italia organizza un summit online sul gaming per l’8 ottobre

Good Game Italia è un progetto di Ex Idea che punta ad aumentare la consapevolezza delle potenzialità dei videogiochi e del loro mondo. Non solo quella dei gamers, che spesso giocando sviluppano capacità e fanno emergere talenti poco sfruttati in altri ambiti del quotidiano, ma anche la consapevolezza di tutti coloro per i quali, in un mondo smart e connesso, i videogiochi rappresentano una frontiera nuova da scoprire. Ex Idea ha organizzato per sabato 8 Ottobre dalle 10 alle 16 un grande thinkathon, un incontro on line fra 1000 persone con lo scopo di favorire discussioni che permettano ai partecipanti di esprimere le proprie idee, raccontare le proprie esperienze e ascoltare quelle degli altri. Per partecipare è possibile iscriversi gratuitamente, fino ad esaurimento posti sul sito ufficiale qui.

I partecipanti saranno divisi in 50 tavoli di lavoro, ciascuno guidato da un coordinatore, e l’obiettivo sarà quello di arrivare non già ad una conclusione esaustiva e di trovare risposte definitive quanto piuttosto di avviare una riflessione che possa innescare un cambiamento. I coordinatori avranno il compito di guidare le discussioni e stimolare la condivisione. Dai dibattiti i nasceranno tante idee e spunti che saranno la traccia sulla quale lavoreranno nei prossimi mesi i partner di progetto e gli stakeholder di Good Game Italia per dare loro concretezza. Alcuni per proseguire nella direzione che avevano immaginato, altri per sviluppare nuovi progetti, altri per fare degli aggiustamenti ai progetti sui quali stanno già lavorando. Inoltre a novembre Good Game Italia parteciperà al Rome Videogame Lab con un workshop su skill e videogiochi, mentre a dicembre presenterà i risultati del thinkathon a Xmas Comics presso il Lingotto Fiere di Torino e alle OGR in un evento speciale organizzato in collaborazione con la IGDA (International Game Developers Association).

Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.