Farming Simulator 22: disponibile il DLC Pumps n’ Hoses

GIANTS Software annuncia il primo contenuto di terze parti, il DLC Pumps N’ Hoses Pack, sviluppato da Creative Mesh e disponibile su Farming Simulator 22 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. La nuova espansione introduce nuove meccaniche di gioco, nuovi marchi e macchinari. Il trailer di lancio mostra il ricco set di novità del gioco in azione. Di seguito la dichiarazione di Boris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software:

Siamo così entusiasti di pubblicare il primo prodotto sviluppato da uno studio esterno. Dopo aver edito e lanciato con successo Farming Simulator 22, questo rappresenta il prossimo grande passo delle nostre ambizioni – incoraggiare, supportare e collaborare con nuovi aspiranti sviluppatori.



Mentre il CEO di Creative Mesh Frederic Leifeling commenta:

Siamo eccitati all’idea di espandere Farming Simulator 22 con nuovi elementi che permettono di aggiungere nuovi e sensazionali livelli di gioco. Lavorare con GIANTS Software si è rivelato il modo migliore per realizzare il nostro progetto più ambizioso fino ad oggi.

Pumps N’ Hoses aggiunge al gioco i sistemi ombelicali per un’efficiente distribuzione del letame, il pack offre un nuovo modo di fertilizzare i campi, permettendo agli agricoltori virtuali di posare e combinare centinaia di metri di manichette con pompe ad alta pressione. Arricchiscono ancora di più il gameplay la separazione del letame e gli impianti di biogas configurabili, questo significa fornire più opzioni per l’impiego del letame e per la personalizzazione degli impianti di biogas sulla base delle esigenze dei singoli agricoltori. Sono presenti oltre 30 nuovi macchinari autentici, strumenti e altri elementi di produttori leader di mercato come Schouten. Con Stallkamp, BvL e 2G Energy, che debuttano nel gioco, il numero di marchi presenti in Farming Simulator 22 sale a oltre 150 in totale.

Farming Simulator 22 è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.