The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Little Hope si aggiornano gratuitamente

The Dark Pictures Anthology non ha bisogno di presentazioni di sorta, la famosa ” antologia” è celebre perché va a sottolineare quello che viene definito ” l’effetto farfalla” ovvero il peso delle scelte e delle conseguenze che ne derivano. Il famoso franchise continua a riscuotere successo ed al momento i fan sono in attesa del quarto e ultimo episodio della famosa serie: The Devil in Me( potete leggere i requisiti di sistema a questo indirizzo) il cui lancio è previsto per il prossimo 18 novembre 2022. Nel frattempo però Bandai Namco ha rilasciato un aggiornamento totalmente gratuito per i possessori di uno o di entrambi i giochi che migliorerà di molto l’esperienza di gioco. Ecco nel dettaglio cosa è stato implementato:

Nuove impostazioni di difficoltà e avvisi QTE

Interfaccia e interazioni migliorate

Grafica delle moralità e trigger degli eventi aggiornati

Una maggiore velocità della camminata

Maggiori opzioni di accessibilità, tra cui la dimensione dei sottotitoli

Bonus aggiuntivo per Man of Medan: scopri un capitolo inedito, chiamato “Flooded”, che introduce un nuovo gameplay e nuove morti al sorprendente finale del gioco.

Tutte le implementazioni portate dal nuovissimo aggiornamento per The Dark Pictures Anthology saranno disponibili anche per i possessori di next-gen PS e Xbox, non resta che scoprire il nuovo capitolo e le sue ” conseguenze”, restiamo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.