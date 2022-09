Deadpool 3: Ryan Reynolds annuncia il ritorno di Wolverine e la data d’uscita

A sorpresa, con un buffo video dei suoi, l’interprete di Deadpool Ryan Reynolds annuncia la data d’uscita del terzo film e il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Dopo anni, insomma, Reynolds è riuscito a convincere Jackman, che finora era stato ufficialmente riluttante all’idea.

Nel video vediamo l’attore scusarsi con i fan per i pochi aggiornamenti in merito al futuro di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, affermando di essere alla ricerca delle idee migliori per l’atteso sequel. E, mentre Hugh Jackman passa sullo sfondo, gli chiede se per caso tornerebbe nei panni di Wolverine. “Uh, certo, Ryan” è la risposta dell’attore d’origine australiana.

Il video si chiude con il logo del nuovo film – ovvero quello classico del mutante mercenario ma “artigliato” a dovere – e la data d’uscita ufficiale, fissata al 6 settembre 2024. Non abbiamo altre info in merito a Deadpool 3, al di là del fatto che il film farà parte del MCU e che il regista sarà Shawn Levy, che ha già diretto Reynolds in Free Guy – Eroe per gioco e The Adam Project.