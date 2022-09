Cursed Mansion esce dall’accesso anticipato di Steam

Dragon Emperors annuncia che il titolo rpg horror Cursed Mansion si prepara a lasciare l’Accesso Anticipato di Steam. I pericoli sono in agguato in ogni angolo della vecchia villa sospetta. L’imminente gioco di ruolo horror classico vi condurrà in un viaggio spaventoso mentre dovrete uscire dalla Cursed Mansion.

Immaginate di essere rinchiusi in una casa enorme e di dover trovare il modo di fuggire, perché se non lo fate non potrete mai più uscire. Qui è successo qualcosa di sinistro. Ma cosa? Pericolo e morte si nascondono dietro ogni angolo. La villa è un grande enigma e solo voi potete risolverlo. Presto sarà il momento di lasciare la vostra comfort zone e muovere i primi passi nella villa maledetta. L’esperienza di gioco di ruolo 2D dall’alto verso il basso promette un’atmosfera inquietante che fa venire la pelle d’oca. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Cursed Mansion porta una classica esperienza di gioco di ruolo horror con un focus sull’esplorazione e un’atmosfera inquietante. Finali multipli e vari enigmi vi tengono vigili e vi portano attraverso un’avventura inquietante.

Cursed Mansion inizia in una foresta profonda. Una misteriosa tempesta spinge Rose a cercare rifugio in un’enorme villa che a prima vista sembra vuota. Quando entra, la porta si chiude sbattendo e la intrappola all’interno. È costretta a cercare un’altra via d’uscita solo per scoprire che è successo qualcosa di veramente sinistro nella villa ed è ancora molto viva, in agguato nell’ombra della Villa Maledetta. Scoprite la verità oscura che circonda la dolorosa storia della villa. Aiutate Rose a trovare indizi e oggetti chiave che potrebbero aiutarla a risolvere gli enigmi e sfuggire a situazioni mortali. Ci sono molti modi in cui le cose possono andare storte. Il destino di Rose è nelle vostre mani.

