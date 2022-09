Charon’s Staircase: il nuovo horror in prima persona ha una data di uscita

Charon’s Staircase è un nuovissimo gioco horror in prima persona di Indigo Studio. Ciò che sappiamo è che il gameplay del gioco ruoterà intorno all’esplorazione e alla risoluzione di enigmi allo scopo di sventare dei misteriosi e pericolosi segreti. Ecco, di seguito, una panoramica del gioco tramite SOEDESCO, editore del titolo:

Negli anni ’70, un regime totalitario noto come Il Ministero governava con pugno di ferro. Hanno commesso numerosi atti disumani e sinistri durante il loro regno, ma quei giorni sono finiti, poiché ora aspirano ad entrare nell’Unione Europea. Interpreti un agente con nome in codice “Desmond”, inviato dal Ministero che ha il compito di recuperare e distruggere documenti riservati dalla tenuta di Oack Grove, che rivelano le orribili attività accadute in passato. Il tuo viaggio, tuttavia, ti porta a una scoperta spiacevole e raccapricciante: il Progetto Alpha.

Caratteristiche principali

Scopri i segreti del Progetto Alpha e scopri cosa nasconde da anni il Ministero.

Sopravvivi a un incubo infernale e sfuggi agli orrori di Oack Grove.

Risolvi i misteri e gli enigmi che incontri durante la tua missione.

Esplora un’atmosfera oscura e straordinaria ispirata all’era dell’Europa centrale degli anni ’70.

Il gioco sembra piuttosto inquietante grazie alle atmosfere cupe tipiche di un regime totalitario; dunque il giocatore dovrà destreggiarsi in un ambiente tutt’altro che gradevole mentre risolve una serie di enigmi necessari per lo scorrimento del gioco. Charon’s Staircase arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 28 ottobre, restiamo sintonizzati sulla questione. A proposito di giochi horror, lo sapevate che The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Little Hope ricevono un aggiornamento gratuito? Qui il nostro articolo dedicato.