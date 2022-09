Syberia The World Before ha una data di uscita next-gen, svelate anche le Collector’s Edition

Il titolo in fase gold Syberia The World Before( potete leggere la nostra recensione qui) ha una data di uscita ufficiale per console di nuova generazione: 15 novembre 2022. Il titolo narra le avventure di Dana Roze, ragazza di 17 anni che si sta affacciando alla vita attraverso una promettente carriera come pianista, tuttavia però l’imminente Seconda Guerra Mondiale sconvolge la sua vita. Nel frattempo, nel 2004, Kate Walker, cerca di sopravvivere nelle miniere di sale in cui è stata imprigionata ma un tragico evento sconvolge gli eventi della sua esistenza e la spinge a cercare risposte sul suo passato.

Il titolo dunque ha la particolarità di prescindere tempo e spazio attraverso le dinamiche di gioco, rendendo così la trama, e con esso il gameplay, particolarmente interessanti. In concomitanza con l’annuncio dell’uscita ufficiale sono state svelate anche le Collector’s Edition.

20 Year Limited Edition comprende:

Il gioco completo

Un libro che celebra i 20 anni di Syberia.

Collector’s Edition include:

Il gioco completo.

La custodia in metallo.

Una esclusiva statuetta di Kate e Dana (configurabile in tre modi diversi).

Un artbook.

Un carillon.

La mappa di Vaghen.

Un’esclusiva litografia.

Un portachiavi.

Un set di cartoline.

Lo scrip digitale del prologo.

La colonna sonora in digitale.

Una box da collezione.

Syberia: The World Before sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, mentre le versioni per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch saranno lanciate in un non ben precisato 2023; per saperne di più dovremo aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della casa di sviluppo. Restiamo sintonizzati.