Starfield potrebbe essere presto disponibile al pre-ordine

Starfield è un videogioco di ruolo alla occidentale sviluppato e pubblicato da Bethesda Softworks, la data di uscita è fissata per un generico 2023 ma, secondo una serie di indiscrezioni, il pre-ordine del titolo potrebbe essere presto disponibile. Le speculazioni al riguardo prendono origine dalla pagina Steam ufficiale del gioco, la quale ha apportato degli aggiornamenti repentinamente catturati grazie al repository di aggiornamento della pagina di SteamDB.

Anche se questi aggiornamenti non sono una certezza per quanto riguarda un possibile pre-ordine, suggeriscono comunque che qualche cosa sia in arrivo; anche se nello specifico non si conosce la natura della notizia. Sostanzialmente al momento sono due le speculazioni che girano intorno al titolo: la rivelazione dei requisiti di sistema o, per l’appunto, l’apertura del pre-ordine.

Nonostante questa latente certezza è sempre bene sottolineare che si tratta di rumor e speculazioni ed è dunque necessario prendere con le pinze queste notizie; d’altronde per saperne di più su Starfield non ci resta che aspettare qualche aggiornamento da parte di Bethesda. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Syberia: The world Before ha una data di uscita ufficiale per console di nuova generazione? Qui il nostro articolo dedicato.