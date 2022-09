GTA 6: il budget supera i 2 miliardi di dollari prima del lancio, secondo l’hacker

Sebbene il famigerato leaker di GTA 6 sia stato arrestato, ciò non ha impedito che ulteriori informazioni si diffondessero online. Una settimana dopo la rivelazione del gameplay, i rumors parlano di un budget di $ 2 miliardi per lo sviluppo del gioco. Il 18 settembre, l’industria dei giochi è rimasta ferma mentre una delle più grandi perdite della storia ha scosso Internet. Il gameplay di GTA 6 è stato mostrato per la prima volta in assoluto, poiché dozzine di clip in fase di sviluppo hanno rivelato nuovi sistemi, protagonisti e molto altro.

Rockstar ha rapidamente assicurato che lo sviluppo del gioco non sarebbe stato influenzato in modo significativo dall’enorme perdita. Alcuni giorni dopo l’hacker 17enne responsabile dei leak è stato arrestato in Inghilterra. Con il tracciamento della loro storia online, ulteriori informazioni continuano a sfuggire alle crepe. Ora, sembra che il budget del gioco sia stato rivelato poiché l’hacker apparentemente ha affermato che oltre $ 2 miliardi sono già stati spesi per GTA 6. GTA 6 è in sviluppo dal 2014, l’hacker avrebbe condiviso su una bacheca privata.

L’hacker ha continuato rivelando l’investimento di 2 miliardi di dollari già effettuato dalla società madre di Rockstar Take-Two Interactive, secondo ciò che ha potuto ricavare dalla violazione della sicurezza. Non è chiaro se siano già stati spesi 2 miliardi di dollari o se questa sia una stima finale poiché lo sviluppo continua per altri pochi anni. Inoltre, non si può dire se questa somma influisca anche sui costi di marketing.

Per fare un confronto, sebbene non siano stati condivisi dettagli ufficiali, gli analisti hanno valutato il budget di GTA V vicino a $ 265 milioni, rendendolo il videogioco più costoso mai realizzato all’epoca. Il gioco ha continuato a generare oltre $ 815 milioni in meno di 24 ore e da allora ha venduto oltre 169 milioni di copie, scalando le classifiche.

Ovviamente, per il momento vale la pena prendere queste informazioni con le pinze. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.