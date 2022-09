Nioh non arriverà al momento su Xbox: arriva la conferma da Team Ninja

Se siete alla ricerca di ottimi Soulslike che non siano sviluppati da FromSoftware, non ci sono molte opzioni migliori dei giochi Nioh, che sono tra i migliori giochi del genere disponibili in circolazione. Ma mentre il pubblico di PlayStation e PC ha potuto immergersi nelle offerte di RPG d’azione di Team Ninja e Koei Tecmo, i giocatori di Xbox non sono stati così fortunati. Ma la situazione potrebbe cambiare presto?

Non ci spererei troppo. Parlando di recente con VGC, quando gli è stato chiesto del rinnovato supporto di Team Ninja per Xbox, con l’imminente Wo Long: Fallen Dynasty, e se c’è la possibilità che lo sviluppatore porti i due capitoli anche sulla piattaforma, Fumihiko Yasuda, che ha diretto entrambi i giochi, ha detto che le probabilità che ciò accada sono basse.

Yasuda ha dichiarato:

Non c’è nulla di particolare da segnalare. Al momento non ci sono molte possibilità di avere Nioh su piattaforme Xbox, ma speriamo che i fan di Xbox apprezzino Wo Long e attendano con ansia l’uscita del gioco. Probabilmente questo è tutto ciò che possiamo dire al momento.

L’editore Koei Tecmo ha suggerito in passato che la porta non è completamente chiusa per quanto riguarda le versioni Xbox della serie Nioh, anche se non ci sono stati movimenti significativi su questo fronte. Per il momento, non sembra che la situazione sia destinata a cambiare.

Naturalmente, il prossimo RPG d’azione simile a Souls di Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty, sarà lanciato per tutte le piattaforme e uscirà all’inizio del 2023. Successivamente, lo sviluppatore rilascerà l’RPG d’azione open world Rise of the Ronin in esclusiva per PS5 e PC.