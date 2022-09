Smurfs Kart: primo trailer e Turbo Edition

Dopo l’annuncio di giugno, è arrivato il primo trailer del gioco con i Puffi sui kart, Smurfs Kart. Presentato da Microids e IMPS, detentore della licenza mondiale dei Puffi, il gioco arriverà anche nella versione Turbo Edition. Sviluppato da Eden Games, nota per titoli di corse come Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited e V-Rally, Smurfs Kart uscirà su Nintendo Switch il 15 novembre 2022.

Il nuovo trailer porta i giocatori nella Scuola di Corsa dei Puffi, e offre un assaggio sui consigli del loro puffoso stile di guida:

Lezione #1: Prima di tutto, una buona partenza è il modo migliore per avanzare nella gara! Il segreto è dare il gas al momento giusto.

Lezione #2: l’importanza della derapata, che permette di affrontare le curve più difficili e di dare una spinta verso il traguardo!

Lezione #3: Studiate le piste per essere imbattibili! Sapere dove sono le rampe, scoprire tutte le scorciatoie e conoscere le aree in cui accelerare è fondamentale per sopravvento sui vostri avversari.

Lezione #4: bisogna utilizzare al meglio gli oggetti che raccogli lungo il percorso! Le ghiande sono missili spacca-Puffo, la salsapariglia regala velocità e le bolle protettive rendono temporaneamente invulnerabile. E soprattutto, ogni Puffo ha il suo oggetto speciale per sbarazzarsi degli avversari in modo unico!

Qui sotto potete vedere i nuovi screenshot.

Come scritto precedentemente, è stata svelata anche la Turbo Edition, già disponibile per il preorder

La “Turbo Edition” include:

– Il gioco

– Una toppa del Grande Puffo

– Tanti adesivi

Queste invece le cover, dell’edizione standar e della turbo edition

Feature:

● 12 piste diverse tutte ambientate nell’universo dei Puffi: Il Villaggio, La Foresta, La Diga, Le Paludi…e anche La Casa di Gargamella!

● 12 diversi Puffi giocabili: Puffo Inventore, Puffo Forzuto, Puffetta, Grande Puffo, Puffo Burlone…Scegli il tuo Puffo preferito e preparati alla gara! Ogni Puffo ha il suo kart e un oggetto speciale molto utile per superare gli avversari.

● Conquista il primo posto del podio sfruttando l’ambiente in cui si corre: oggetti bonus, potenziamenti, rampe, casse di legno da distruggere scorciatoie e tanto altro!

● Puffare insieme: gioca da solo o insieme agli amici fino a 4 giocatori grazie allo split-screen del local multiplayer!

● Modalità “Time Challenge”: Cerca di battere ogni Puffo in pista per raggiungere la vetta della classifica online.

● Sblocca tutti i bonus e cerca di puffarli tutti nell’album personale!

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che Nel 2023 si celebra il 65°çanniversario dei Puffi. Tutte le info sul loro mondo sono su Facebook, Instagram, YouTube e sul sito ufficiale.