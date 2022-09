Giochi online: quanto è importante l’esperienza di gioco?

Il settore dell’intrattenimento si evolve velocemente, garantendo all’utenza non solo forme di spettacolo volte alle attività di relax, ma anche più movimentate come quelle ludiche.

La gestione ottimale delle piattaforme di gioco, siano queste digitali oppure fisiche come le console PlayStation e Xbox, migliora notevolmente l’esperienza di gioco. Tale processo di trasformazione presenta diversi vantaggi sia per le aziende promotrici di novità, sia per i videogiocatori che ne usufruiscono.

L’importanza dell’esperienza di gioco per il business

Negli ultimi anni, non solo nel settore videoludico, le aziende stanno implementando sistemi di analisi per monitorare i comportamenti dei propri utenti, con lo scopo di migliorarne l’esperienza di gioco. Una piattaforma digitale o fisica in cui il consumatore trova un’importante esperienza di gioco garantirà a entrambe le parti un approccio positivo all’evento creato.

Un videogiocatore, sia questo propenso al gioco su console, in VR oppure sui casinò online, con un’ottima esperienza di gioco sarà maggiormente propenso a utilizzare nuovamente il servizio o il gioco di riferimento. Garantendo all’utenza una migliore esperienza si potranno ottenere introiti maggiori. Tale ragionamento sembra sempre più radicato nelle aziende che stanno investendo nelle nuove tecnologie.

I benefici dell’esperienza di gioco per le aziende

Affinché si possano comprendere a pieno le potenzialità dell’esperienza di gioco per i prodotti digitali è interessante analizzare quelli che sono i vantaggi che le aziende ne possono ricavare.

Il beneficio più rilevante è da ricercare nella fidelizzazione dell’utenza. Un videogiocatore che ottiene un’ottima esperienza di gioco dalla piattaforma di riferimento sarà più propenso a giocare un tempo maggiore sul sito online. Trascorrere diverse ore in un contesto confortevole agevola la fidelizzazione e di conseguenza anche i profitti aziendali.

Ulteriore vantaggio per le aziende risiede nella pubblicità indiretta e diretta dei giochi online. Nel momento in cui il giocatore sarà soddisfatto dell’esperienza di gioco, allora potrà essere il primo sponsor della piattaforma digitale. Parlar bene di un gioco online ne favorisce l’espansione e ovviamente anche i guadagni complementari.

Altro beneficio dell’esperienza di gioco risiede nella valorizzazione della brand reputation. Non tutte le piattaforme digitali volte al gioco riescono a offrire un servizio impeccabile, usualmente lontane dal garantire un’esperienza di gioco ottimale. Riuscendo nella strategia di marketing in cui l’esperienza di gioco è centrale, si potrà incrementare la reputazione aziendale e quella del gioco di riferimento.

I benefici dell’esperienza di gioco per il consumatore

Come è facile dedurre, oltre ai benefici riscontrati dalle aziende nel generare una buona esperienza di gioco, anche i videogiocatori possono ottenere delle condizioni favorevoli.

Come primo aspetto da considerare figura il coinvolgimento, cioè la capacità che ha la piattaforma online di attrarre l’utente e intrattenerlo senza mai annoiarlo. Per quanto possa sembrare un aspetto banale, in realtà, la gran parte dei consumatori ricerca proprio questa caratteristica in un sito di giochi online.

Ma oltre a un maggior coinvolgimento, l’esperienza di gioco garantisce all’utenza anche una personalizzazione degli eventi dedicata. Il giocatore si sente molto più legato a un gioco nel momento in cui questo gli permette di personalizzare alcuni aspetti, dall’avatar alle funzionalità come audio e sezioni dedicate. Tali aspetti si legano anche a uno dei benefici spesso sottovalutati dell’esperienza di gioco: imparare argomenti nuovi.

Sebbene in molti casi si è portati a pensare che il gioco sia puro intrattenimento, tantissimi giocatori sono alla ricerca di piattaforme che offrono un’esperienza di gioco educativa, cioè che possa informarli e insegnargli nozioni nuove.

Le soluzioni moderne per aumentare l’esperienza di gioco

Se da un punto di vista prettamente finanziario aumentare l’esperienza di gioco è indispensabile per incrementare i ricavi, tale aspetto è altrettanto importante anche per i giocatori che sono alla costante ricerca di giochi online capaci di intrattenere. Ma quali sono le condizioni e gli strumenti che rendono questo concetto così rilevante nel presente e in proiezione futura?

VR

Tra le tecnologie che stanno incidendo maggiormente nell’aumentare l’esperienza di gioco figura il visore di realtà aumentata. Non vi è alcun dubbio che l’interazione e il coinvolgimento su più gradi di libertà permetta al giocatore di ottenere un’esperienza eccellente, sia questa volta ai giochi statici che a quelli dinamici.

Casinò online

Altra soluzione interessante per chi cerca un’esperienza di gioco soddisfacente è da identificare nei casino online , piattaforme digitali in cui è possibile scegliere diverse tipologie di giochi e intrattenersi per ore, sentendosi in una comfort zone.

eSports

Oltre ai visori per la realtà aumentata e alle piattaforme per il gioco dei casinò online, anche gli eSports stanno avendo un ruolo rilevante nell’incremento dell’esperienza di gioco. Tantissimi utenti da tutto il mondo seguono eventi dedicati agli eSports in tempo reale, generando un numero di interazioni notevole e un bacino di utenza particolarmente attivo sui social network e nelle community dedicate.

Caratteristiche che migliorano l’esperienza di gioco online

La ricerca continua di elementi per migliorare l’esperienza di gioco in molti casi definisce anche quelli che sono gli standard. Sebbene il settore dei giochi online si trasforma velocemente, si possono identificare dei parametri periodici che rendono l’esperienza di gioco dei giocatori migliore.

Come prima condizione è indispensabile scegliere una piattaforma affidabile, cioè che disponga di server ottimizzati per rendere la navigazione sempre stabile e senza incertezze. Oltre agli aspetti puramente tecnici delle infrastrutture utilizzate per giocare online, è opportuno valutare anche il grado di sfida che le piattaforme offrono. A differenza della prima generazione di giochi online, attualmente l’utente non ricerca un grado di sfida troppo alto. Bilanciare questo aspetto può migliorare l’esperienza di gioco.

Componente spesso dimenticato per migliorare l’esperienza di gioco è l’accesso ai bonus e alle promozioni. I siti web più innovativi inviano bonus e promozioni personalizzate ai giocatori, veicolandoli verso la piattaforma e il gioco desiderato. Ovviamente tale caratteristica è un vantaggio anche per il giocatore che potrà giocare senza necessariamente investire denaro personale, o quantomeno solo in parte.

Caratteristica interessante per giocatori e aziende che vogliono ottenere la massima esperienza di gioco è l’implementazione delle nuove tecnologie. Per quanto il VR sia ormai il trampolino di lancio per creare un’atmosfera ideale per fidelizzare l’utenza, tantissime altre tecnologie possono aiutare a raggiungere lo scopo. Dall’audio tridimensionale, a una comunicazione diretta con altri giocatori dall’altra parte del mondo.

Si aggiunge a tali elementi anche il cloud gaming, che negli ultimi anni agevola tutti i giocatori che vogliono intrattenersi con i giochi online non necessariamente da casa, sfruttando anche il loro smartphone o un monitor.

L’esperienza di gioco è una componente essenziale per i giochi online, non solo per fidelizzare il cliente e ottenere maggiori ricavi, ma anche perché aiutano le aziende a incrementare a loro brand reputation. Investire nelle nuove tecnologie e nell’esperienza di gioco garantirà diversi benefici, sia alle piattaforme di gioco online che ai giocatori stessi.