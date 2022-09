Monorail Stories arriva dal 30 settembre su PC

Monorail Stories, nuovo videogioco, e nuova scommessa, del team di sviluppo svizzero Stelex Software in uscita il 30 settembre su PC tramite Steam ed Epic Game Store e a seguire su Nintendo Switch, in collaborazione con Freedom Games. Il gioco è arrivato tra i finalisti del prestigioso GDC Pitch alla GDC di San Francisco. Potete trovare lo story trailer qui sotto. Di seguito la dichiarazione di Tania Maccarinelli di Stelex Software:

Quando abbiamo iniziato a lavorare a “Monorail Stories” una delle cose che per noi è subito stata chiara era che doveva essere un’esperienza che poteva essere vissuta, giocata, più volte. Una sorta di matrioska di storie.

Di seguito una panoramica del gioco:

Due pendolari, un treno che viaggia fra due città. Silvie, che ogni giorno viaggia dalla città di M verso quella di L e Ahmal che compie il percorso opposto. Due storie, giocoforza, separate ma che finiranno per intersecarsi in maniera sorprendente. Salite a bordo, godetevi questo mondo unico in pixel art e cercate di scoprire tutti i finali possibili.