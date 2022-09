PlayStation Stars: ecco quando arriverà in Europa

PlayStation Stars è un programma di fedeltà per gli abbonati che premia i partecipanti al completamento di determinati eventi. Sostanzialmente i giocatori potranno guadagnare dei punti fedeltà che potranno essere riscattati per ottenere fondi per il portafoglio PSN.

Annunciato qualche mese addietro, quando effettivamente sarebbe partito PlayStation Stars non era ancora stato annunciato, ma ora finalmente è stato reso noto da quando il servizio sarà attivo. I primi ad usufruirne saranno i giocatori asiatici, i quali potranno cominciare ad usufruirne a partire da oggi 29 settembre; sarà poi la volta del Nord e Sud America il 5 ottobre ed a seguire il 13 ottobre in Europa ed Australia.

Come accennato in precedenza, con PlayStation Stars sarà possibile guadagnare punti fedeltà attraverso il completamente di determinate campagne; la campagna “Check-in mensile” richiede semplicemente di giocare a qualsiasi gioco per ricevere un premio, mentre altre saranno molto più impegnative e richiederanno di ottenere un trofeo o di addirittura di essere tra i primi giocatori a ottenere un titolo di successo di platino nel loro paese/regione. Una delle prime campagne sarà” Hit Play/1994” in cui i membri che lanciano correttamente giochi che corrispondono a indizi basati su canzoni ricevono uno speciale oggetto da collezione. Le campagne vengono aggiornate regolarmente ed è possibile controllarne lo stato attraverso l’app PlayStation.

Oltre ai punti fedeltà sarà possibile ottenere anche degli oggetti da collezione digitali, al lancio, semplicemente aderendo, tutti i membri riceveranno lo Star Gazer Telescope. Avremo Punto il gondoliere di Ape Escape 2 , PocketStation, Toro e Kuro e altro ancora.

Le novità ovviamente non finiscono qui, ma per avere maggiori informazioni sulla modalità di vittoria o sui premi da riscattare basta visitare la pagina ufficiale a questo indirizzo. Restiamo sintonizzati.