Sackboy a Big Adventure arriva il 27 ottobre su PC

Dopo mesi di indiscrezioni, Sackboy: A Big Adventure di Sumo Digital è stato confermato per PC tramite un nuovo trailer di PlayStation Latinoamérica su YouTube. Il platform sarà disponibile il 27 ottobre su Steam ed Epic Games Store. Date un’occhiata al trailer qui sotto.

La versione PC supporterà la risoluzione 4K e 120 frame al secondo su PC insieme a Variable Refresh Rate, Nvidia DLSS e monitor Ultrawide. Funzionalità aggiuntive devono ancora essere dettagliate, ma la scorsa estate i leak hanno rivelato le impostazioni per Dynamic Shadows, Ambient Occlusion, Anti-Aliasing, Particle Effect Raytracing Shadows e molto altro. Questo è in aggiunta al supporto per gamepad, tastiera e mouse insieme a controlli personalizzabili. Di seguito una panoramica del titolo:

Il vile Vex (un essere quasi mitico nato dal caos e dalla paura, nientemeno) rapisce gli amici di Sackboy e li costringe a costruire il suo Topsy Turver. Questo dispositivo diabolico mortale trasformerà Craftworld da una terra fantastica di pura immaginazione e sogni innocenti… in un torrido, sterile pugno nell’occhio di incubi.

Ma la leggenda racconta di una profezia dal profondo dell’antico ordine dei Cavalieri Lavorati a Maglia, i leggendari protettori di Craftworld. Perché solo i coraggiosi, senza paura, cavallereschi e, sì, galanti possono salvare la situazione in una corsa contro il tempo quasi troppo drammatica per parole piena di pericoli e pericoli.

Partite da soli o con i vostri amici più coraggiosi in un vortice di pericoli attraverso le montagne più innevate, le giungle più frondose, i regni sottomarini più umidi e la, ehm, più spaziosa delle colonie spaziali. Abbattete Vex. Salvate gli amici di SackBoy. Salvate la giornata. È tempo di compiere il vostro destino. Da lanoso bambino prodigio ed eroe dell’Assia… sorge il nostro cavaliere lavorato a maglia.

Sackboy: A Big Adventure è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.