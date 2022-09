Bayonetta 3: un rappresentante Nintendo parla di Viola

Da poco si è concluso un evento speciale dedicato essenzialmente alla stampa, volto a mostrare alcuni dei titoli più importanti in vista del periodo natalizio; ed è durante una conferenza dedicata che un rappresentante Nintendo ha preso parola svelando particolari interessanti su Bayonetta 3. Il titolo ultimamente è stato al centro di qualche controversia per via di una voce che parlava di censura ( qui il nostro articolo dedicato) ma questa volta l’argomento era molto diverso e ha cominciato a delineare la forma di un nuovo personaggio.

Si è infatti parlato dell’apprendista strega punk, dai capelli blu e biondi, Viola, dichiarando quanto segue:

Ha uno stile di gioco completamente diverso da Bayonetta

Da quanto si è potuto evincere dall’ultimo videogameplay di Bayonetta 3, ciò che è stato affermato corrisponde totalmente alla realtà; poiché l’apprendista strega ha uno stile di combattimento essenzialmente basato sullo scontro ravvicinato.Si è parlato infatti della capacità di tagliare proiettili in due, lancio di ordigni esplosivi e di uno scontro di una tale forza da riuscire a tagliare una bestia enorme in due parti.

La vera svolta, anche per quanto riguarda Bayonetta, è che le forme e gli attacchi che ha a disposizione dipendono dall’arma che ha attualmente equipaggiato; ad esempio, secondo quanto dichiarato, quando brandisce il nuovo set di armi da fuoco Color My World, il nostro eroe farà esplodere ali di farfalla dalla sua schiena, fornendole l’accesso ad alcune agili manovre aeree.

Insomma, aspettando davvero mirabolanti novità per questo titolo in uscita il prossimo 28 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, restiamo sintonizzati.