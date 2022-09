Pokemon: arriva la collaborazione con la catena Rinascente di Milano dal 27 settembre al 10 ottobre

The Pokémon Company International conquista Rinascente in Piazza Duomo a

Milano con due entusiasmanti settimane di attività straordinarie, dal 27 settembre al 10 ottobre 2022. La nuovissima partnership del marchio Pokemon con i grandi magazzini del lusso prevede vetrine e un ampio spazio pop-up dedicato nell’area Air Snake di Rinascente, una delle prestigiose catene di grandi magazzini in Europa. Per maggiori informazioni sul franchise potete visitare il sito ufficiale qui.

Prodotti Pokemon e un’esposizione di tre cardini del marchio, ovvero il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), i videogiochi e i prodotti in licensing, occuperanno le otto vetrine centrali di Rinascente di Piazza Duomo a Milano nella prima settimana di promozione, fino al 3 ottobre. Air Snake, la raffinata ed

elegante area di 150 metri quadrati dedicata esclusivamente al marchio, resterà aperta nel Design Supermarket per le due intere settimane, fino al 10 ottobre. I clienti potranno dare un’occhiata e fare acquisti tra una vasta varietà di prodotti.

Questo spazio pop-up unico ed esclusivo, con un’esposizione di illustrazioni e vetrine vivaci ed accattivanti targate Pokémon, includerà la capsule collection Pokemon × DLYNR, il marchio di abbigliamento streetwear Dolly Noire fondato a Milano, che include T-shirt, felpe e accessori. I clienti potranno inoltre dare un’occhiata e acquistare le ultime novità da collezionare, in aggiunta a videogiochi e prodotti del

GCC. In quest’area i clienti potranno giocare con Leggende Pokemon: Arceus, il videogioco più recente, mentre attendono l’arrivo su Nintendo Switch dei nuovi videogiochi Pokemon Scarlatto e Violetto, previsto per il 18 novembre. Di seguito la dichiarazione di Mathieu Galante, licensing director (EMEA) per The Pokémon Company International:

Siamo felici di annunciare questa nuova collaborazione con Rinascente, la prestigiosa catena di grandi magazzini. La popolarità di Pokémon in Italia continua ad aumentare e siamo entusiasti di offrire questa esperienza avvincente e coinvolgente ai nostri fan italiani.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.