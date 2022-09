Let’s Sing 2023: ecco la lista completa dei brani

Let’s Sing 2023, il gioco Karoke per eccellenza, sta per tornare e l’azienda videoludica promotrice ha finalmente reso nota la lista completa dei brani che saranno disponibili nel gioco. Eccola di seguito:

Eiffel 65 Blue (Da Ba Dee)

Shouse Love Tonight

Ed Sheeran Bad Habits

Rita Ora Your Song

Riton x Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman Friday

Billie Eilish Happier Than Ever

Charlie Puth How Long

Ben E. King Stand By Me

Avril Lavigne Complicated

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus Old Town Road

BTS Butter

Jason Derulo Acapulco

The Kid LAROI WITHOUT YOU

P!nk Get The Party Started

Gotye ft. Kimbra Somebody That I Used To Know

Queen I want to break free

David Guetta ft Justin Bieber 2U

Tate McRae you broke me first

Powfu ft. Beabadoobee Death Bed (Coffee For Your Head)

Glass Animals Heat Waves

O-Zone Dragostea Din Tei

Carl Douglas Kung Fu Fighting

Meduza ft. Goodboys Piece Of Your Heart

Coldplay X BTS My Universe

Ofenbach ft. Lagique Wasted Love

ATB x Topic x A7S Your Love (9 PM)

Encanto We Don’t Talk About Bruno

Lady Gaga & Bradley Cooper Shallow

Clean Bandit ft. Demi Lovato Solo

Kungs Never Going Home

Il gioco offre la possibilità di cantare da soli o con i propri amici; importante sottolineare inoltre che se non si possiede un microfono è possibile usare lo smartphone:

Modalità coop per un massimo di otto giocatori

PS4: scegli tra un massimo di 4 Smartphone o 2 microfoni USB + 1 cuffia (o 2 microfoni USB + 2 microfoni SingStar)

PS5: scegli tra un massimo di 4 Smartphone o 3 Microfoni USB + 1 Auricolare (I microfoni Sing Star non sono supportati)

XB1: scegli tra un massimo di 4 Smartphone o 2 microfoni USB + 1 headset

XBSX: scegli tra un massimo di 4 Smartphone o 3 microfoni USB + 1 headset

Switch: scegli tra un massimo di 4 Smartphone, 2 microfoni USB e 1 headset

In Let’s Sing 2023 saranno inoltre presenti diverse modalità di gioco:

Legend: supera le sfide e combatti i tuoi avversari per diventare la star definitiva.

Classic: sali sul palco da solo o con gli amici. Prendi le note giuste e raggiungi il punteggio più alto!

Mix Tape 2.0: nessuna playlist è la stessa. Ogni Medley è un mix generato dinamicamente.

Feat.: Trova il tuo match perfetto! Meglio si canta insieme, maggiore è il punteggio di compatibilità. Canta con amici e familiari o fai squadra con il tuo idolo per massimizzare il punteggio.

World Contest: sei tu contro il mondo! Sali in cima alla classifica online globale

Jukebox: rilassati e goditi un elenco di brani per la tua prossima jam session.

Let’s Party: otto giocatori, due squadre e modalità di gioco scelte casualmente: questa opzione porterà il tuo party Let’s Sing al livello successivo.

Playlist Creator: il giocatore ora può creare la propria playlist e riprodurla in modalità classica e feat.

Insomma le novità portate dal titolo per questa nuova edizione sono davvero tantissime ed entusiasmanti; per saperne di più basta andare a questo indirizzo. Let's Sing 2023 uscirà il 15 novembre 2022 per Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, inclusa Xbox One X e sarà giocabile anche su Xbox Series X/S, restiamo sintonizzati.