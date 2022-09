Beyond Good & Evil 2 ha battuto Duke Nukem Forever nell’attesa tra annuncio e pubblicazione

Come da titolo, Beyond Good & Evil 2 ha battuto Duke Nukem Forever per quanto riguarda il tempo trascorso tra l’annuncio e la pubblicazione. Tramite post su Twitter Brendan Sinclar (Managing Editor for GamesIndustry) ha fatto notare che sono trascorsi ben 5.234 giorni dall’annuncio del titolo da parte di Ubisoft.

Nonostante questa incresciosa gara, è importante specificare che, al momento dell’annuncio, Beyond Good & Evil 2 non era altro che un’idea e che non aveva nulla di concreto se non un concept. Questo non giustifica di certo completamente l’attesa, che tra l’altro è destinata a salire visto che il titolo necessiterà almeno di altri due anni di sviluppo.

Per quanto possa essere incredibilmente frustrante per i fan di tutto il mondo, è importante specificare che lo sviluppo dei videogame richiede impegno ed una mole di lavoro davvero notevole, solo così si potrà assicurare ai fan un prodotto di successo ma soprattutto di qualità. Dunque sarà necessario armarsi di pazienza per i prossimi tempi. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Let’s Sing ha annunciato la sua lista completa di brani? Qui il nostro articolo dedicato.

Duke Nukem Forever went 5,156 days from its announcement in 1997 to its release in 2011.

It has been 5,234 days since the first Beyond Good & Evil 2 trailer was released.

— Brendan Sinclair (@BrendanSinclair) September 28, 2022