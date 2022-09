SD Gundam Battle Alliance: disponibile il secondo DLC Knights of the Moon and Light

Dopo aver pubblicato il trailer del Season Pass per SD Gundam Battle Alliance, Bandai Namco annuncia la disponibilità del secondo DLC Knights of the Moon and Light. Il gioco è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

In SD Gundam Battle Alliance, i giocatori devono unire le proprie forze per correggere un mondo distorto, superando le spaccature nel tempo conosciute come Interruzioni storiche per ripristinare la vera cronologia di ogni serie di Gundam. Ogni missione prevede azioni per giocatore singolo e multigiocatore, consentendo a un massimo di tre giocatori di collaborare per progredire nel gioco. Il DLC Knights of the Moon and Light include le missioni scenario aggiuntive Hero of Lacroa ed Evil God of the Moon, nonché le unità giocabili aggiuntive Knight Superior Dragon e Moon Gundam (con il pilota Jutta Qasim), e le missioni aggiuntive EX Mission Extreme 3 ed EX Mission Extreme 4. Di seguito una panoramica:

In SD Gundam Battle Alliance, Mobile Suit e personaggi presi da tutta la storia di Mobile Suit Gundam scendono in campo in questo RPG d’azione tutto nuovo.

Caratteristiche

Un’alleanza bellica per correggere un mondo sbagliato : la storia si svolge nell’Universo G , un mondo in cui le consuetudini di Gundam mutano in modo imprevedibile . Per correggere la storia distorta di questo mondo, il giocatore conduce u na squadra di tre unità composta da Mobile Suit e piloti provenienti da tutta la storia di Gundam – una vera alleanza bellica.

: la storia si svolge , un mondo in cui le consuetudini di Gundam . Per correggere la storia distorta di questo mondo, il giocatore conduce u e piloti provenienti da tutta la storia di Gundam – una vera alleanza bellica. Azioni combinate con effetti visivi incredibili e animazioni dinamiche: scoprite una vasta gamma di armi da Mobile Suit per sconfiggere orde di nemici. Controllate Mobile Suit riprodotti con i segni dell’usura visibili, che dimostrano la loro natura di armi da guerra mentre si aprono la strada sul campo di battaglia con animazioni dinamiche.

SD Gundam Battle Alliance è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.