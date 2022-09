Pokémon Go: i giocatori vedranno più Cosmog in futuro

Allenatori, Niantic e Pokémon Go hanno annunciato che i giocatori avranno l’opportunità di incontrare più Cosmog in un futuro non ben precisato. Il leggendario Cosmog ha fatto il suo debutto con l’inizio della Stagione della Luce ed è disponibile solo tramite Ricerca speciale attraverso il completamente del passaggio 1 della ricerca speciale A Cosmic Companion della stagione.

I giocatori Pokémon Go avranno la possibilità di evolvere Cosmog in Cosmoem usando 25 Cosmog Candy a partire dal 5 ottobre 2022. Secondo un recente post sul blog ufficiale di Pokémon Go, i giocatori avranno la possibilità di incontrare più Cosmog in un futuro non ben precisato. Ecco, di seguito, quanto dichiarato in merito:

Non siamo sicuri di cosa sia il “futuro lontano” e quanto tempo dovremo aspettare per ottenere più Cosmog, ma speriamo che significhi nei prossimi due-tre mesi.

Una buona notizia per i fan di questa creatura fantastica, i quali potranno assistere inoltre all’evoluzione di Cosmog durante l’ evento Evolving Stars nell’ottobre 2022, restiamo dunque sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, a proposito di Pokémon, lo sapevate che è in arrivo una collaborazione con La Rinascente di Milano? Qui il nostro articolo dedicato.