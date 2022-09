Yu-Gi-Oh!: Konami annuncia La Leggenda delle Bestie Cristallo, il nuovo set di carte

Come da titolo, Konami Digital Entertainmen ha annunciato Structure Deck: Leggenda delle Bestie Cristallo per Yu-Gi-Oh!, il set gioco di carte collezionabile. Questo nuovo set di carte aggiunge un nuovo splendore ai temi più amati del famoso franchise e, allo stesso tempo, dona ai giocatori degli incredibili ritorni tra cui una nuova forma Drago Arcobaleno come Mostro Fusione in grado di raggiungere 11000 ATK, sgombrare il campo di battaglia e scatenare i mostri “Bestia Cristallo” banditi, liberando così un devastante colpo finale.

Ecco cosa contiene il nuovo set:

46 carte – 5 Ultra Rare, 1 Super Rara, 40 Comuni – e 3 Carte Token di rarità variabile

Un Tappetino da gioco in versione Deluxe Duoble-Side con guida al Duello

Insomma questo nuovo set di carte Yu-Gi-Oh! permette a tutti i giocatori di divertirsi attraverso le novità e di sfruttare i ” poteri” del passato attraverso dei graditissimi ritorni. Non ci resta che approfittarne. Il set è disponibile in oltre 80 paesi ed in 9 diverse lingue; per maggiori informazioni basta visitare i canali ufficiali social o il sito dedicato al gioco a questo indirizzo. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che un post sul blog di Pokémon Go ha annunciato che presto saranno presenti nel gioco più Cosmog? Qui il nostro articolo dedicato.