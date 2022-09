Terraria: disponibile la patch 1.4.4

Terraria ha ricevuto un importante aggiornamento che aggiunge nuovi contenuti, modifiche alla qualità della vita e una nuova modalità di difficoltà. L’aggiornamento, versione 1.4.4 , è intitolato Labor of Love. Potete trovare le note complete sulla patch sui forum ufficiali qui.

Oltre a funzionalità di qualità della vita come il nuovo oggetto Shellfone che consente ai giocatori di scegliere dove teletrasportare il proprio specchio magico e una revisione del funzionamento dell’inventario del gioco, l’aggiornamento aggiunge anche nuove funzionalità chiamata il seme del mondo Zenith. Anche il combattimento di Terraria è stato modificato, con diverse armi che sono state potenziate e rielaborate per le modifiche al bilanciamento. Di seguito la dichiarazione di Re-Logic:

Di seguito una panoramica di Terraria tramite Steam:

Scavate, combattete, esplorate, costruite. Niente è impossibile in questo gioco d’avventura pieno di azione. Il mondo è la vostra tela e la terra è il colore. Prendete gli strumenti e create armi per combattere un’ampia varietà di creature in numerosi biomi. Scavate sottoterra per trovare accessori, soldi e altri oggetti utili. Recuperate risorse per creare qualunque cosa serva per fabbricare il tuo mondo. Costruite una casa, un fortino, o anche un castello. Le persone vi si trasferiranno a vivere e venderanno diversi strumenti per aiutarvi nell’avventura. Ma attenti, ci sono molte sfide ad aspettarvi… Siete pronti ad affrontarle?

Terraria è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, mobile, Google Stadia e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

