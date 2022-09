Wild Hearts Anteprima: un titolo per veri cacciatori

Monster Hunter è diventato uno dei più amati action-RPG di Capcom negli ultimi anni e, con l’uscita dell’espansione Sunbreak per il titolo Monster Hunter Rise, ha aumentato ancora di più la sua notorietà. Tuttavia tutto questo dominio nel genere però non poteva durare per molto. Electronic Arts Original e Koei Tecmo hanno annunciato tramite un reveal trailer un nuovo titolo, chiamato Wild Hearts, che si pone l’obbiettivo di diventare un vero e proprio rivale per la serie sviluppata da Capcom.

Wild Hearts: dominare un mondo selvaggio

Wild Hearts è ambientato nel Giappone feudale, precisamente nella regione di Azuma, situata nelle terre orientali dove dominano i Kemono, creature selvagge giganti che si contendono il territorio e combattono tra di loro per conquistare la preda. I giocatori dovranno utilizzare la loro capacità di inventare oggetti, sia nel corso dei combattimenti che fuori, per affrontare i vari pericoli presenti nella regione. Questa capacità viene chiamata Seed of Invention, ovvero Seme dell’Invenzione, un’abilità a metà tra tecnologia e arti magiche che permette di realizzare in breve tempo gli oggetti inventati e utilizzarli nei combattimenti. Si potrà così costruire all’istante delle torri per bloccare il nemico ed infine abbatterlo in gruppo. I giocatori riusciranno in questo modo ad affrontare le diverse specie di Kemono e a diventare i Dominatori di questo mondo selvaggio.

Il titolo di Electronic Arts Original e Koei Tecmo, da come è possibile vedere dal reveal trailer, si mostra come un action-RPG molto simile nel contenuto alla serie di titoli di Monster Hunter. La storia sarà incentrata sull’esplorazione e sul trovare i Kemono da affrontare singolarmente o in co-op. Nel filmato è possibile vedere diversi tipi di skin per i personaggi principali: possiamo dedurre che sarà possibile scegliere tra diverse tribù oppure che sono dei semplici accessori di abbigliamento che vengono sbloccati durante il gioco.

Il Seme dell’Invenzione: nuovi metodi di esplorazione e gameplay

Il gameplay si presenta ricco di azione fin dalle prime immagini mettendo in evidenza la buona qualità del frame rate e dei movimenti nel controllo del personaggio che reagisce immediatamente al comando di attacco o di schivata. Viene messa in evidenza anche la capacità di realizzare invenzioni utilizzando il Seme dell’Invenzione. I giocatori hanno la possibilità di utilizzare questa meccanica tramite una piccola scatola tecnologica che possono portare ovunque sempre con loro e richiama l’energia verde da un nucleo al suo interno. Durante il gameplay infatti, vengono proposte anche molte Invenzioni in azione come un martello che si abbatte sopra un gigantesco Kemono uccello e una bomba che esplode vicino ad un ferocissimo lupo. Le armi utilizzate dai protagonisti durante il video sono principalmente spade, katane ed archi mentre per le nuove è necessario inventarle. Al momento però non viene spiegato come utilizzare questa capacità. La feature del Seme dell’Invenzione sarà utile anche per inventare nuovi modi per esplorare il mondo di gioco e trovare i diversi nemici. A rendere piacevole il gameplay e il gioco troviamo musiche nostalgiche che rievocano i combattimenti tra i mitici samurai, adatte ad un combattimento veloce e solenne al tempo stesso.

Dai pochi minuti di presentazione proposti dal trailer, la grafica in-game è molto ben curata con i Kemono dettagliati nei minimi particolari, con i rami di ghiaccio sul lupo gigante o le squame che vengono utilizzate come un’armatura. Degni di nota sono soprattutto i diversi habitat naturali che rievocano i paesaggi mitologici del Giappone e riescono a rendere tutto il gameplay molto più suggestivo ed entusiasmante. Molto ben curati anche i dettagli del foliage (erba, fiori, campi di erba o di fiori, ecc.) che sono utilizzati anche dai protagonisti per spostarsi rapidamente o come nascondigli. Le armi sono state realizzate cercando di curare anche i più piccoli dettagli in modo che possano mostrare la loro bellezza soprattutto nei combattimenti ravvicinati.

Wild Hearts: un degno rivale per Monster Hunter

Dunque, si riconosce immediatamente uno stile alla Monster Hunter in Wild Hearts, che promette di diventare un suo degno rivale grazie all’accurato stile grafico e al suo innovativo metodo del Seme delle Invenzioni, dove il limite per il giocatore sarà solo la sua immaginazione. Come action-RPG il titolo, tramite il trailer, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, anche se ha mostrato molto per quanto riguarda il gameplay, poco sappiamo di questa meccanica rivoluzionaria su cui gira l’intero gioco. Inoltre sappiamo ancora poco della storia e delle missioni da affrontare. La serie di Monster Hunter, al contrario, si è evoluta attraverso gli anni e ha ottimizzato man mano i vari titoli del franchise rendendoli sempre più godibili anche dal punto di vista grafico, fino ad arrivare a Sunbreak. Il titolo di Omega Force, EA e Koei Tecmo cerca di creare un nuovo stile di RPG, offrendo diverse soluzioni di combattimento ed esplorazione ai giocatori che devono semplicemente inventare l’oggetto. Purtroppo con i pochi minuti del trailer non è ben chiaro se gli oggetti creati saranno monouso o sempre presenti nell’inventario e quindi a disposizione ogni volta che l’occasione lo richiede. Monster Hunter, invece, si presenta come un classico action RPG dove vengono forniti i classici strumenti principali man mano che si avanza nel gioco ed alcuni è possibile utilizzarli tutte le volte che si rivela necessario.

PIATTAFORME: PS5, XBOX SERIES X|S e PC

SVILUPPATORE: OMEGA FORCE

PUBBLISHER: ELECTRONIC ARTS, KOEI TECMO

DATA DI USCITA: 17 FEBBRAIO 2023

Da quello che è stato possibile vedere dal reveal trailer Wild Hearts si presenta come un rivale per la serie Monster Hunter di Capcom. Lo sviluppatore Omega Force ha fatto un buon lavoro sulla grafica 3D e sul combat-system del gameplay. Inoltre le ambientazioni sono rievocative del periodo feudale giapponese mentre le musiche ricordano i combattimenti tra i mitici samurai. La scelta che lo distingue dal franchise Capcom è aver introdotto la meccanica del Seme dell’Invenzione, una modalità dove i giocatori possono creare le loro invenzioni (strumenti, armi ed altro ancora), l’unico limite è l’immaginazione. Al momento però il titolo non ha ancora espresso del tutto il suo vero potenziale. In questo trailer viene mostrato poco della nuova meccanica di cui si conosce poco o nulla. Attendiamo con trepidazione i prossimi trailer, sperando di vedere il titolo migliorare in tutti i suoi aspetti.