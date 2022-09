Annunciata l’edizione fisica di Cuphead: includerà il DLC The Delicious Last Course

Nel corso delle recenti ore, Studio MDHR ha annunciato diverse novità che faranno senz’altro felici per tutti i giocatori di Cuphead, titolo disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, di cui è stato anche reso acquistabile sul mercato il DLC The Delicious Last Course. Secondo quanto svelato dalla software house, quest’ultima ha annunciato l’edizione fisica del gioco in collaborazione con iam8bit.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo questa notizia, una data d’uscita ancora non si conosce, tuttavia, per coloro che fossero interessati ad effettuare il pre-ordine della edizione retail di Cuphead possono farlo attraverso il sito ufficiale. Inoltre, come se non bastasse, questa edizione includerà al suo interno anche il contenuto scaricabile The Delicious Last Course. Intanto, per coloro che non conoscessero la produzione, ecco la descrizione ufficiale: