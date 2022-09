The Darkest Tales: annunciata la data d’uscita

Trinity Team, gli sviluppatori del franchise “Slaps And Beans”, un successo di crowdfunding da oltre 500.000 dollari (con il secondo capitolo in arrivo), e l’editore 101XP hanno annunciato la data di uscita di The Darkest Tales, il loro nuovo action-adventure da incubo, in uscita il 13 ottobre 2022 su Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, GOG e 101XP. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco è ora disponibile per la wishlist su Steam, e in pre-ordine su 101XP .

Questa la descrizione del gioco:

In The Darkest Tales, i giocatori seguono l’avventura di Teddy, un vecchio orso brontolone (ma piuttosto adorabile) riportato in vita per salvare la sua padrona Alicia, e di Lighty, una chiacchierona fata dalle sfere luminose, mentre intraprendono un viaggio attraverso piani fiabeschi distorti, abitati da nemici da incubo e avventure da brivido.

Affrontate gli orrori di un mondo oscuro e contorto, esplorando terreni meravigliosi ma ostili, incontrate i personaggi delle fiabe d’infanzia un tempo amichevoli e trasformati in malvagi: un Cappuccetto Rosso divoratore di carne e un mostruoso Pinocchio, solo per citarne due, e preparatevi per un’impegnativa scalata sulla torreggiante pianta di fagioli. Sopravvivi dove tutti gli altri hanno fallito nel salvataggio di Alicia, la vecchia padrona di Teddy, e riporta la pace nella sua culla d’infanzia.

Riusciranno Teddy e Lighty a contrastare i sogni demoniaci di Alicia o i punti di Teddy si disferanno e le speranze di Lighty si spegneranno nell’oscurità?

Caratteristiche:

Mettete le mani su armi incantate e affilate per saltare, affettare e sfrecciare attraverso chiunque vi ostacoli.

Sviluppa il tuo albero delle abilità per imparare una tonnellata di nuovi trucchi, tra cui guarigione più rapida, fughe, doppi salti, danni aggiuntivi e molto altro ancora!

Potreste ricordarli in modo diverso… Combattete con una tonnellata di personaggi delle fiabe, un tempo amichevoli e ora letali, trasformati in boss malvagi, tra cui un Cappuccetto Rosso che brandisce una doppia lama e un Pinnochio pietrificante, che diventa il suo burattinaio personale.

Ogni capitolo di questo romanzo giocabile è caratterizzato da un insieme di ambienti bellissimi e inquietanti. Da ambienti noti come la bottega malconcia di Geppetto e il verde lussureggiante delle torri dei fagioli, fino a un’agghiacciante scalata di montagne, il pericolo si nasconde dietro ogni angolo.

Personaggi completamente doppiati, una storia ricca di tradizioni fiabesche riconoscibili e paesaggi e livelli splendidi e inquietanti.

Aleksandra Volskaya, Head of Brand Management & PR di 101XP, ha dichiarata:

“Siamo felici di comunicare a tutti la data di uscita di The Darkest Tales e non vediamo l’ora di scoprire cosa penseranno i nostri fan di questo diabolico gioco di fiabe. Siamo stati molto felici di vedere così tanti giocatori provare il nostro prologo nell’ottobre dello scorso anno e non vediamo l’ora di vedere tutti voi, e non solo, saltare nella versione completa tra poche settimane”.

Il lancio del Prologo di The Darkest Tales nell’ottobre 2021 ha riscosso un ottimo successo, generando un punteggio “Molto positivo” su Steam da oltre 1.500 recensioni. Gli sviluppatori hanno recepito molti dei feedback della comunità, sviluppando ulteriormente il titolo e non vedono l’ora che esca.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita. Ancora più sotto, una serie di screenshot.