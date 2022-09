Iron Harvest: world map disponibile anche su console

Iron Harvest, il gioco di strategia in tempo reale (RTS), ambientato nella realtà alternativa 1920+, riceve ancora più contenuti gratuiti. La nuova mappa, Schierland, in uscita oggi su console, completa la modalità campagna World Map, disponibile per i giocatori su PC da giugno.

Oggi si festeggia anche il secondo anniversario del gioco, e l’intera modalità Campagna World Map sarà disponibile gratuitamente anche per chiunque giochi su Xbox Series X|S o PlayStation 5.

Insieme a 2 nuove mappe multiplayer, “Launch Facility” e “Forgotten Fortress”, nuovi scenari di gioco, menu principale rivisto e diversi aggiustamenti di bilanciamento e miglioramenti, da ben due anni, oltre un milione di giocatori si sono registrati su tutte le piattaforme, Iron Harvest rafforza la sua posizione come RTS top per console sul mercato.

Per celebrare l’uscita su console della modalità campagna World Map, e per ringraziare i giocatori per il loro forte e continuo supporto, il team Prime Matter ha deciso di condividere un trailer cinematografico realizzato dai fan ZHEESHEE, un team di artisti creativi e altamente qualificati che amano i videogiochi e raccontare storie. Potete dare un’occhiata al trailer qui sotto.

Iron Harvest è un gioco strategico in tempo reale (RTS) ambientato in una realtà alternativa del cosiddetto “1920+”, subito dopo la fine della Grande Guerra. Il gioco consente di controllare dei mech giganteschi, in una combinazione di epiche campagne per giocatore singolo e in coop, nonché di scontri sul campo di battaglia ricchi di azione per chi preferisce la modalità multigiocatore: Iron Harvest è il classico gioco strategico in tempo reale che i fan aspettavano da tempo.