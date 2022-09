Wave DX: Elgato presenta il microfono dinamico XLR

Elgato, fornitore di hardware e software per content creator, ha presentato Wave DX, un innovativo microfono XLR di fascia alta, dotato di una capsula dinamica progettata in stretta collaborazione con il rinomato studio LEWITT Audio. Wave DX può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi amplificatore o interfaccia audio XLR, per una qualità audio di livello professionale.

Progettato appositamente per assicurare un’accurata riproduzione vocale e prevenire l’alterazione del timbro, Wave DX cattura ogni singolo dettaglio audio e consente ai content creator di plasmare la propria firma sonora tramite effetti ed equalizzatore come mai prima d’ora. L’ampio e flessibile diagramma polare cardioide capta bassi realistici ed alti dettagliati persino quando utilizzato fuori asse, il tutto mentre rimuove il rumore di fondo indesiderato. Un filtro anti-pop integrato riduce schiocchi e sibili derivanti dalla produzione di suoni occlusivi, mentre il telaio in acciaio temprato e la griglia perforata limitano la propagazione acustica e proteggono la capsula. Un logo rimovibile può essere collocato su entrambi i lati e posizionato per essere visibile dalla telecamera, mentre un singolo supporto su misura semplifica la gestione dei cavi.

Julian Fest, Vicepresidente Senior e Direttore generale Elgato, afferma:

“Dopo il lancio del rivoluzionario Wave:3, abbiamo deciso di sviluppare un microfono dinamico di fascia alta ma con un prezzo accessibile. Poiché si tratta di un microfono analogico, sarà possibile integrare Wave DX in qualsiasi configurazione XLR. Tuttavia, se utilizzato con l’interfaccia XLR Elgato Wave, il nuovo Wave DX assicura un sistema di broadcasting completo, grazie al software di mixaggio Wave Link, agli effetti audio VST ed al controllo tramite Stream Deck: la soluzione ideale per completare il tuo sistema di streaming o podcasting. È questa intercompatibilità che rende l’ecosistema Elgato così potente. Siamo entusiasti di espandere la nostra linea di prodotti audio con Wave DX.”

Se utilizzato con l’interfaccia XLR Elgato Wave (in vendita anche con uno speciale bundle solo su elgato.com), il microfono Wave DX si integra perfettamente con il potente software di mixaggio Wave Link Elgato, consentendo ai content creator di combinare i propri contenuti con un’ampia varietà di suoni, creare submix e aggiungere effetti VST di terze parti, tra cui equalizzazione, compressione o riverbero. Come tutti i software Elgato, Wave Link è perfettamente compatibile con il controller Stream Deck, così da assicurarti un controllo istantaneo e con feedback tattile sull’intero flusso di produzione audio. Il mixer Wave XLR semplifica inoltre la regolazione di Wave DX, grazie ad un pulsante capacitivo per disattivare l’audio e ad una manopola di controllo multifunzione, mentre l’acclamata tecnologia Clipguard Elgato previene la distorsione sonora anche ai massimi livelli di input.

Investire in un nuovo sistema può essere complesso. Per questo, Elgato offrirà uno sconto del 20% su bundle selezionati, tra cui l’intero sistema XLR per metterti subito all’opera: Wave DX, Wave XLR, Wave Mic Arm ed un cavo XLR Elgato.

Disponibilità

Elgato Wave DX è disponibile presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR ed Elgato presente in tutto il mondo.

Elgato Wave DX dispone di una garanzia di due anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR ed Elgato, presente in tutto il mondo. Per i prezzi aggiornati di Elgato Wave DX, consulta il sito Web Elgato o contatta i rappresentanti vendite o PR di CORSAIR/Elgato locali.

Pagina Web

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito ufficiale.