Atari 50 The Anniversary Celebration: trapelata la lista completa dei giochi

Qualche mese fa era stata annunciata la Atari 50 The Anniversary Celebration, collection con 104 giochi per celebrare i 50 anni di una delle più celebri e importanti aziende dell’industra del gaming (qui, se volete dare una letta, c’è un nostro speciale su Nolan Bushnell e soci).

Ufficialmente, non è ancora stata svelata la lista completa dei giochi, ma un rivenditore, player2gamestore, ha pubblicato la pagina del prodotto contenente proprio l’intera lista. Al momento ricordiamo inoltre che non c’è una data precisa d’uscita della collection, se non un vago inverno 2022 (dunque tra fine dicembre e metà marzo più o meno).

Qui sotto potete leggere la lista dei giochi inclusi in Atari 50: The Anniversary Celebration

Atari Arcade

Akka Arrh

Asteroids

Asteroids Deluxe

Black Widow

Breakout

Centipede

Cloak & Dagger

Crystal Castles

Fire Truck

Food Fight

Gravitar

I, Robot

Liberator

Lunar Lande

Major Havoc

Maze Invaders

Millipede

Missile Command

Pong

Quantum

Space Duel

Sprint 8

Super Breakout

Tempest

Warlords

Atari Reimagined

Haunted Houses

Neo Breakout

Quadratank

Swordquest: AirWorld

VCTR-SCTR

Yars’ Revenge Enhanced

Atari 800

Bounty Bob Strikes Back!

Caverns of Mars

Food Fight

Miner 2049er

Atari 2600

3-D Tic-Tac-Toe

Adventure

Air-Sea Battle

Asteroids

Basic Math

Breakout

Canyon Bomber

Centipede

Combat

Combat Two

Crystal Castles

Dark Chambers

Demons to Diamonds

Dodge ‘Em

Fatal Run

Gravitar

Haunted House

Millipede

Miner 2049er

Missile Command

Outlaw

Quadrun

Race 500

RealSports Baseball

RealSports Basketball

RealSports Boxing

RealSports Football

RealSports Soccer

RealSports Tennis

RealSports Volleyball

Saboteur

Secret Quest

Solaris

Super Breakout

Surround

Swordquest: EarthWorld

Swordquest: FireWorld

Swordquest: WaterWorld

Warlords

Yars’ Revenge

Atari 5200

Bounty Bob Strikes Back!

Millipede

Missile Command

Star Raiders (+ Enhanced Version)

Super Breakout

Atari 7800

Asteroids

Basketbrawl

Centipede

Dark Chambers

Fatal Run

Ninja Golf

Scrapyard Dog

Atari Handheld

Touch Me

Atari Jaguar

Atari Karts

Club Drive

Cybermorph

Evolution Dino Dudes

Fight For Life

Missile Command 3D

Ruiner Pinball

Tempest 2000

Trevor McFur In The Crescent Galaxy

Atari Lynx