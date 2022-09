The Callisto Protocol: ecco il nuovo trailer

Come da programma, oggi 29 settembre alle ore 19:00, anticipato dal tweet di ieri accompagnato da un “Non tutto è come sembra nella prigione di Black Iron” è stato pubblicato il nuovo trailer di The Callisto Protocol, il titolo horror in sviluppo da parte di Striking Distance Studios pubblicato da Krafton. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la sinossi del gioco.

In questo gioco horror narrativo in terza persona, ambientato 300 anni nel futuro, il giocatore veste i panni di Jacob Lee: uno sfortunato prigioniero rinchiuso nella prigione di Black Iron, carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna morta di Giove. Quando gli altri detenuti iniziano a trasformarsi in creature da incubo, la prigione piomba nel caos. Per sopravvivere, Jacob dovrà farsi strada con la forza verso la libertà e scoprire gli oscuri e inquietanti segreti sepolti sotto la superficie di Callisto. Usando una combinazione unica di combattimento in mischia e a distanza, Jacob dovrà adattare costantemente le sue tattiche per affrontare creature mostruose in continua evoluzione, e trovare quante più nuove armi, oggetti e abilità possibili per avere la meglio sulla crescente minaccia posta dagli orrori della luna morta di Giove.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.