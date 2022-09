Medion annuncia Erazer, una nuova gamma di PC

MEDION, azienda tedesca di elettronica di consumo, ha svelato la nuova linea di computer gaming ERAZER. Il mondo del PC gaming è in costante e continua evoluzione; grafiche mozzafiato, contenuti audio sempre più ricercati e produzioni videoludiche che assomigliano a colossal cinematografici. Per la gestione di questi veri e propri mondi paralleli, servono macchine da gioco in grado di garantire prestazioni decisamente elevate, in grado di adattarsi in maniera dinamica a ogni contenuto. I PC da gaming desktop e portatili MEDION ERAZER nascono per soddisfare tutte queste esigenze, garantendo le cercate prestazioni anche grazie ai processori Intel Core di ultima generazione. Le macchine MEDION ERAZER sono la sintesi perfetta di una provata esperienza nel settore, che MEDION presidia dal 1983, abbinata alla capacità di creare una gamma innovativa. Di assoluto livello anche la parte tecnica, come la disposizione delle porte e la gestione del raffreddamento, il tutto a favore di estrema affidabilità anche durante le sessioni di gaming più lunghe e intense.

All’ennesima potenza: il cuore pulsante delle macchine ERAZER batte grazie ai processori Intel Core di ultima generazione. Questo garantisce prestazioni ottimale per chi fa del gaming la propria passione. Alta qualità: tutti i portatili MEDION ERAZER sono dotati di schermi nitidi e luminosi, con risoluzione FHD e QHD, per garantire il massimo piacere di gioco in qualsiasi ambiente o situazione.