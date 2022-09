Fortnite: arriva l’outfit di Goat Simulator 3

Coffee Stain Publishing, Coffee Stain North ed Epic Games hanno annunciato oggi che la capra più amata dei videogiochi sbarcherà su Fortnite.

Per l’occasione è stato pubblicato un video in cui si vedre Pilgor, protagonista di Goat Simulator 3 (qui la nostra anteprima) che si prepara per il suo debutto su Fortnite.

Mentre Goat Simulator 3 uscirà il 17 novembre 2022, gli appassionati di capre di tutto il mondo possono sperimentare il caos caprino in anticipo su Fortnite. Da oggi e fino al 29 settembre 2023 alle 23:59, i giocatori che acquisteranno qualsiasi edizione di Goat Simulator 3 sull’Epic Games Store riceveranno il bonus “A Goat” Outfit che potranno utilizzare su Fortnite.

In qualsiasi momento dopo le 11:00 ET del 29 settembre 2022, i fan che hanno acquistato Goat Simulator 3 su Epic Games Store possono accedere a Fortnite con lo stesso account Epic Games e far aggiungere automaticamente il bonus “A Goat” Outfit nel loro Fortnite Locker.

Inoltre, per i giocatori che non acquisteranno Goat Simulator 3, A Goat Outfit arriverà sull’Item Shop di Fortnite il 26 novembre 2022.

Elin Hamberg, Lead Artist di Coffee Stain North ha dichiarato:

“Ora sappiamo che Pilgor di Goat Simulator 3 ha un aspetto diverso nella sua forma “A Goat” di Fortnite, ma il nostro approccio distintivo all’iperrealismo semplicemente non si adattava a questo gioco luminoso e colorato. Il suo arrivo in questo nuovo mondo significava darle una svolta e muscoli. Se il pensiero di trasformarti in un ibrido dal nome discutibile, metà capra e metà umano che dondola con un top corto è un tuo grande desiderio, non ti giudicheremo”.

Fortnite è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Android e PC. In alternativa, con Xbox Cloud Gaming o NVIDIA GeForce NOW, può essere giocato tramite il cloud gaming su una moltitudine di dispositivi (inclusi telefoni Android, tablet Android, iPhone, iPad e altro).

Per ulteriori informazioni su Goat Simulator 3, potete visitare il sito il sito sito ufficiale del gioco.