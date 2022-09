Google Stadia: confermata la chiusura del servizio

Alla fine, tutti i rumor che si sono susseguiti durante quest’anno, si sono rivelati veritieri: più volte aleggiava il sentore della chiusura dei servizi relativi a Google Stadia, ma da parte di Google arrivavano smentite (da febbraio fino al più recente luglio).

Poco fa però, direttamente dai profili social e dal blog ufficiale dell’azienda arriva la conferma: Stadia chiude ufficialmente il suo servizio di streaming. Non si sono raggiunti gli obiettivi che si aspettavano e dunque le attività verranno cessate il 19 gennaio 2023.

Verranno rimborsati (entro la metà di gennaio 2023) tutti gli acquisti di hardware Stadia effettuati tramite il Google Store e tutti gli acquisti di giochi e contenuti aggiuntivi effettuati tramite il negozio Stadia.

La tecnologia alla base di Stadia verrà comunque applicata anche su altre zone di Google, come YouTube, Google Play e la realtà aumentata, facendo rimanere il team impegnato nel gaming.

Questo l’intero post, tradotto, da parte del vice presidente e general menager Phil Harrison:

Per molti anni, Google ha investito in diversi aspetti del settore dei giochi. Aiutiamo gli sviluppatori a creare e distribuire applicazioni di gioco su Google Play e Google Play Games. I creatori di giochi raggiungono il pubblico di tutto il mondo su YouTube attraverso video, live streaming e cortometraggi. E la nostra tecnologia di streaming su cloud offre un gameplay coinvolgente su scala massiccia.

Qualche anno fa abbiamo anche lanciato un servizio di gioco per i consumatori, Stadia. Sebbene l’approccio di Stadia allo streaming di giochi per i consumatori sia stato costruito su una solida base tecnologica, non ha ottenuto la trazione tra gli utenti che ci aspettavamo, per cui abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a chiudere il nostro servizio di streaming Stadia.

Siamo grati ai giocatori di Stadia che ci hanno seguito fin dall’inizio. Rimborseremo tutti gli acquisti di hardware Stadia effettuati tramite il Google Store e tutti gli acquisti di giochi e contenuti aggiuntivi effettuati tramite il negozio Stadia. I giocatori continueranno ad avere accesso alla loro libreria di giochi e a giocare fino al 18 gennaio 2023, in modo da poter completare le ultime sessioni di gioco. Prevediamo di completare la maggior parte dei rimborsi entro la metà di gennaio 2023. Nel nostro Centro assistenza sono disponibili ulteriori dettagli per i giocatori su questo processo.

La piattaforma tecnologica di base che alimenta Stadia è stata collaudata su scala e trascende il gioco. Vediamo chiare opportunità di applicare questa tecnologia in altre parti di Google, come YouTube, Google Play e le nostre attività di Realtà Aumentata (AR), oltre a metterla a disposizione dei nostri partner industriali, il che è in linea con il futuro del gioco. Rimaniamo profondamente impegnati nel gioco e continueremo a investire in nuovi strumenti, tecnologie e piattaforme che favoriscano il successo di sviluppatori, partner industriali, clienti cloud e creatori.

Per il team di Stadia, la costruzione e il supporto di Stadia da zero sono stati alimentati dalla stessa passione per i giochi che hanno i nostri giocatori. Molti dei membri del team Stadia porteranno avanti questo lavoro in altri settori dell’azienda. Siamo molto grati per il lavoro innovativo del team e ci auguriamo di continuare ad avere un impatto sui giochi e su altri settori utilizzando la tecnologia di streaming Stadia.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale sui profili di Google Stadia.